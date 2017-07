Fátima Florez rompió en llanto tras el insulto en el programa de Susana Giménez

Fátima Florez quedó en el medio de una polémica y rompió en llanto al visitar Intrusos. Fue en el medio de preguntas relacionadas a la situación que vivió el pasado domingo en el programa de Susana Giménez.

Al retirarse la artista se escuchó un insulto. Luego se supo que en realidad un Susano se había golpeado. Ahora el tema siguió y se apuntó a Antonio Gasalla a quien se lo acusa de "borrar" a Fátima del sketch de "La empleada pública".

"Apareciste al lado del escritorio, sin una cámara que te enfoque de frente, con luz mala. No está a la altura de tu estelaridad", expresó la panelista Marina Calabró.

Fátima, en medio de sus lágrimas contestó: "Yo la admiro muchísimo a Susana, la adoro. Lo hago con tanto cariño y amor, que me convoquen a su programa es lo máximo. Me sirve a mi carrera. Uno siempre va con las mejores intenciones, de rendir, de hacer reír a la gente, de llevar alegría, de perfeccionarse, de mejorar. Uno se pone contento y después... Te sentís tironeado, no sabés para dónde ir".

"No quiero llorar porque después mi mamá me reta, yo soy muy sensible y me hacen mal las cosas. No quiero lío, no quiero que Antonio se enoje, me va a ver sentada acá, y después el domingo... no sé cómo nos saludamos. No quiero que nada opaque esto. Se puede trabajar entre todos, todos sumamos. Es un gran show donde yo hago mi partecita", remarcó.

"Este año me vienen poniendo palos en la rueda", analizó en el cierre de la entrevista en la que rompió en llanto.