Fátima Florez consiguió carcajadas al imitar a Mariana Nannis y acompañar a Charlotte Caniggia

Fátima Florez se lució en el programa de Susana Giménez en un segmento humorístico junto a Charlotte Caniggia . La humorista se puso en la piel de Mariana Nannis , la madre de la invitada.

Rodeadas de valijas y con un elegante vestido, Florez imitó a Mariana junto a Charlotte Caniggia. Entre otros temas de conversación, las tres rubias hablaron del dólar, de los negocios de Claudio Paul Caniggia y de los cuidados estéticos.

"Me lavo el pelo con 'shampein'", aseguró Florez con la voz de Nannis y provocó la risa de todos.

En uno de los puntos más graciosos del segmento, la imitadora invitó a Susana a hacer shopping pero la conductora declinó porque dijo que tenía que trabajar.

Además, la doble de Nannis aseguró que no tolera a Lhoan, el novio de Charlotte Caniggia. "No me banco a ese", aseguró indignada.

Durante la charla, además, Charlotte contó que se sacó busto porque le dolía la espalda y nuevamente estallaron las carcajadas en el estudio.