Fantino mostró la verdad del "zócalo trucho" que usó Cristina en Instagram

"Les quiero mostrar el "zocatrucho" de Cristina", presentó al comienzo del programa. Y expuso que la imagen que le tomaron con el graph trucado pertenecía al momento de cuando anunciaba la sentencia de Pablo García, el hijo de Eduardo Aliverti.

Embed Cadena nacional (de la mentira) Una publicación compartida de Cristina Fernández de Kirchner (@cristinafkirchner) el 24 de Abr de 2017 a la(s) 11:06 PDT





"Cuando leí la publicación de Cristina, me enculé con mi producción. ¿Es para que pongamos 'Santa Cruz, la Venezuela Argentina'?, me dije",

Y agregó: "Cuando hablé con los chicos, me dijeron 'Ale, nunca lo pusimos'. No puede ser dije yo, Cristina tiene trabajando un equipo con ella. Juro que me la comí y eso que yo hago el programa".

Por último, el periodista apuntó contra le exmandataria: "Señora, labure con gente más profesional. No ponga gente editando con Windows 95. Esto es impresentable".