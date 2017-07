"Fanny la fan", desde hoy, sólo se podrá ver en la web

"Fanny la fan" emitió sorpresivamente el viernes pasado su último capítulo en Telefe, tras un rating que venía en picada y un cambio de horario que no resultó. A partir de hoy, los seguidores de la tira de Underground podrán verla por la web en telefe.com y en Mi Telefe. Hay 50 capítulos grabados, que aún no se emitieron.

El canal que comanda Darío Turovelzky tomó la decisión de levantar de la pantalla la comedia de Underground, a menos de un mes de su estreno. La ficción protagonizada por Agustina Cherri, que encabezaba el reparto junto a Luciano Cáceres y Nicolás Furtado, debutó en el prime time el 26 de junio, con un rating de 12.4 puntos (su marca más alta).

Pero los números no fueron los esperados: en la franja central, tuvo un promedio de 10.2 puntos en 13 emisiones y eso fue un indicador más que contundente para los encargados de programación de Telefe para tomar una decisión drástica.

Antes de que la sangre llegue al río, el lunes pasado la comedia comenzó a emitirse a las 19. Pero el cambio de horario tampoco dio resultado: en 4 episodios registró un promedio de 5.9 puntos, y hubo días en que "A todo o nada", el poco feliz envío de El Trece conducido por Guido Kaczka, la duplicó en las mediciones. Ante ese escenario, la tira tuvo su último envío el viernes en Canal 5, aunque a sus fans les quedó el consuelo de que sus fans podrán seguir viéndola por Internet.