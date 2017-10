Expulsado, Weinstein suma acusaciones en un Hollywood en llamas

El productor Harvey Weinstein sigue sumando repudios. A su expulsión de la Academia de Hollywood se sumó la intención del gobierno de Francia de quitarle la Legión de Honor tras ser acusado de delitos sexuales por numerosas mujeres. En círculos del Palacio del Elíseo afirman que el comportamiento del productor es inaceptable e incompatible con la distinción. Weinstein fue condecorado en marzo de 2012 por el entonces presidente francés Nicolas Sarkozy.

El productor, de 65 años, fue acusado en los últimos días de acoso o abuso sexual por numerosas actrices, modelos y empleadas. Ayer también se conoció la denuncia de la británica Lysette Anthony, que aseguró fue violada por Weinstein en los años 80.

Los 54 miembros de la junta de la Academia dijeron en el comunicado que confirma la expulsión de Weinstein que "hacemos esto no sólo para separarnos de alguien que no merece el respeto de sus compañeros, también para enviar el mensaje de que la era de la ignorancia deliberada y la complicidad vergonzosa en los comportamientos sexuales de depredadores en nuestra industria ha acabado. Lo que está en cuestión es un problema muy grave que no tiene lugar en nuestra sociedad", añadieron los miembros de la Academia, institución encargada de los Oscar y en la que se integran importantes íconos del cine como Tom Hanks, Whoopi Goldberg y Steven Spielberg.