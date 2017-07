"Estoy sola, tengo el corazón roto", dijo Andrea Rincón que confirmó su pelea con el Mono de Kapanga

Andrea Rincón habló de su mal de amores en "Debo Decir", donde afirmó que ahora "está sola". De esta manera, la relación con el "Mono", cantante de Kapanga, parece que llegó a su fin.

"Me encanta estar enamorada, pero no tengo suerte. Me entrego tanto que me hacen mierda, siempre", expresó la actriz que recientemente ganó el Martín Fierro.

Andrea Rincón: "Me va mal en el amor"



El conductor Luis Novaresio, por su parte, acotó:: "Pero ahora estás bien (en alusión a su relación con Martín "Mono" Fabio -cantante de Kapanga). ¿No meto la pata?"

"Estoy sola y no quiero hablar del amor. Siempre termino con el corazón roto", concluyó.