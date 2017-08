"Este show está a la altura de Broadway"

La historia de "Peter Pan, todos podemos volar" invita a elegir entre dos mundos posibles: la mágica Tierra del Nunca Jamás o la cruda realidad de la ciudad. Protagonizado por Fernando Dente, la rosarina Josefina Scaglione, Angela Torres y la actuación especial de Gabriel "el Puma" Goity, este clásico cuento de Sir James Mathew Barrie, dará cuatro funciones en Rosario, hoy y mañana, a las 15 y a las 18, en el Teatro El Círculo (Laprida y Mendoza).

La obra, que ya fue vista por más de 100 mil personas en Capital Federal, invita a reflexionar sobre ese niño que todos hemos sido alguna vez y la posibilidad que aún tenemos de recuperarlo. La puesta que, según Scaglione "está a la altura de Broadway", recrea la fantástica Tierra del Nunca Jamás, un mundo maravilloso poblado por indios aguerridos y hermosas sirenas. En esa extraordinaria comarca, Peter Pan comanda la banda de los Niños Perdidos, en contínuo enfrentamiento a matar o morir con los malvados piratas capitaneados por su archienemigo Garfio.

Pero el encuentro de Peter Pan con Wendy, en una de sus visitas al mundo real, pone en jaque sus creencias. Luego de compartir con ella y sus hermanos una temporada plena de aventuras y emociones en el mágico mundo del Nunca Jamás, los niños deciden volver a su casa en Londres.

Antes del gran estreno, Dente, ganador de "High School Musical" y Scaglione, la primer argentina nominada a los premios Tony de Broadway, dialogaron con Escenario sobre los detalles de esta obra para toda la familia.

—¿Qué desafios les genera esta nueva producción? ¿Cómo es interpretar a personajes tan emblemáticos como Peter Pan y Wendy?

FD: es mi segundo año haciendo este show. El año pasado llegamos a los 100 mil espectadores en el Gran Rex y fue hermoso. Por este gran éxito nos volvieron a llamar para repetir la obra este año y además, realizar una gira. Es importante destacar que va a ser el mismo show que hacemos en el Gran Rex, con la misma escenografía, las mismas luces, el mismo vestuario y elenco. Somos más de 30 en escena y detrás de escena muchos más; para que vuele uno se necesitan cinco (risas). Es el mismo equipo de efectos especiales que De la Guarda y Fuerzabruta. Es un show espectacular y cuenta con la misma productora de Tini Stoessel en su gira por todo el país. Todo eso me captó cuando llegó la propuesta, porque siempre se aprende mucho cuando uno trabaja con productoras que hacen shows tan grandes.

JS: yo me sumé este año, es una propuesta a la cual no me puedo negar, trabajar con Fernando es genial porque es un gran colega y amigo. El espectáculo de Peter Pan es superador, mágico. La producción, la dirección, todo es genial, estoy orgullosa de ser parte. Es muy difícil estar a la altura de la imaginación de los chicos y creo que esta obra cumple con todo.

—La historia de Peter Pan nos marcó a todos en la infancia y tiene un cierto paralelismos con la vida ya que el personaje, como muchos nosotros, tienen que elegir entre el mundo de la fantasía y el mundo hostil que nos bombardea con noticias catastróficas. ¿Qué importancia tiene mantener vivas estas historias?

FD: creo que esta historia tiene que ver con el poder que todos tenemos como seres humanos. Peter Pan habla de elecciones: de elegir creer, de elegir crecer, elegir volar, elegir estar en contacto con tus deseos o elegir no escucharlos más, elegir ser un niño perdido...Y también habla de lo que pasa con lo que no podés elegir. Esta versión en especial habla de cómo uno elige crecer; porque crecer vamos a crecer todos. El tema es qué pasa con el niño interior que cada uno tiene, qué pasa con las motivaciones, con los sueños... Peter Pan cree que crecer es abandonar todo eso y es un fundamentalista de todo rasgo que pueda atentar contra eso. Pero aprende a través de Wendy que se puede crecer y crear una familia y se puede seguir levitando cuando uno piensa en cosas lindas.

JS: Wendy se anima a vivir en el mundo de Peter Pan por un tiempo, pero ella decide crecer. En ella está la esperanza de que el adulto puede conservar su niño interior. Peter Pan decide no crecer, en cambio Wendy sí. Crecer es maravilloso, y ese es el mensaje más lindo de esta obra: se puede crecer conservando ese estado interno puro, honesto y fresco de los niños.

—Es hermosa la frase, ¿pero es posible conservar al niño interno?

JS: creo que se puede, de hecho, trabajo a diario para lograr conservar a mi niña interna contenta. Hay que prestarle atención a eso porque después te pasa factura...

—Son reflexiones muy importantes para los niños y adultos...

FD: en realidad es más para los adultos que para los niños, porque los chicos lo tienen clarísimo. Lo que pasa en Buenos Aires, es que traen a los chicos de excusa y después vienen solos.

—Ambos viene de brillar en proyectos anteriores, Josefina sos la primer argentina en llegar a Broadway y por su magnífica interpretación de "Maria" en "West Side Story" fuiste nominada al Premio Tony como mejor actriz de musical. ¿Qué crecimiento marcó esta experiencia en vos? ¿Es el mismo nivel de exigencia trabajar en Argentina que en Estados Unidos?

JS: me fui a los 21 años, fue una experiencia extraordinaria, lo viví lo mejor que pude con la edad que tenía. Fue una experiencia hermosa y lo que rescato es que siempre elegí qué hacer: elegí irme, elegí volver. Crecí mucho, quizás por demás, y tuve que volver a relajarme, porque tanta responsabilidad me generó mucha dureza y presión. En cuanto a las diferencias entre trabajar en Estados Unidos y en Argentina, no suelo comparar porque son países con desarrollos económicos, valores e ideales distintos. Y la comedia musical en Argentina está bastante desarrollada pero no tanto como allá. Entonces, ¿qué te voy a decir? A nivel producción allá es monstruoso. Pero lo que tiene "Peter Pan", es que está realmente a la altura de un espectáculo de Broadway. Es un show que te deja con la boca abierta.

—Fernando fuiste el ganador del reality "High School Musical" y filmaste la película ¿qué dejó en vos esa experiencia?

FD: gané el concurso hace 10 años, hicimos una película, la primera que Disney produjo en Latinoamérica. Fue en 2007 cuando tenía 17 años. Fue una experiencia muy linda, un gran comienzo de mi carrera.

—Además, estuviste tomando clases en Nueva York con Liz Kaplan, quien fue profesora de Kevin Spacey y Emma Watson, ¿cómo fue esa experiencia?

FD: fue una experiencia maravillosa. Lo más lindo de Manhattan es que todo gira alrededor del teatro, estar ahí es maravilloso, ahí se respira arte.

—¿Qué diferencia hay entre hacer un espectáculo para adultos como "Drácula" o uno para niños?

JS: a la hora de actuar, no presenta diferencia. Con respecto al público, los chicos son más demandantes que los adultos. Si no les gustó y no se engancharon, te lo van a hacer saber. Percibo que el público infantil es más receptivo. Pero en ambos casos, es el mismo compromiso, la misma entrega y el mismo trabajo.

—¿Dedicarte a la comedia musical requiere de un entrenamiento más intenso que el teatro convencional?

FD: al hacer proyectos en el que tu voz está involucrada, te requiere un entrenamiento continuo y paralelo. Para interpretar a Peter Pan tuve que hacer boxeo para tener más aire, tuve que entrenar danza aérea por el tema de los vuelos, además de esgrima y pelea, cada proyecto tiene sus particularidades...

—Josefina, en Estados Unidos trabajaste en cine y en la serie "Fairly Legal", ¿te gustaría hacer televisión acá?

JS: sí, en la segunda mitad del año voy a estar grabando "Kally"s Mash Up" para Nickelodeon. Además, estoy haciendo teatro los lunes en el Espacio Callejón en Capital, la obra es un drama que se llama "Lo único que hice fue jugar". Y además, estoy grabando mi disco con canciones propias que saldrá el año que viene. Es un estilo entre Bjork, Julieta Venegas y Chavela Vargas, es Josefina Scaglione, punto.