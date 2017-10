Espectacular producción bajo el agua de Agustina Kämpfer a días de dar a luz

"La idea de hacer una producción de fotos bajo el agua fue de Agustín Rébora, fotógrafo e instructor de buceo, amigo mío y de Agustín, el papá de Juan. A mí la propuesta me encantó y acepté de una, aunque confieso que, después de divertirme como una criatura, terminé con los ojos rojos y un relajo absoluto... ¡No podía ni hablar!", cuenta entre risas Agustina Kämpfer , panelista de Cortá por Lozano de licencia por maternidad desde el 28 de septiembre.

Faltan sólo días, horas y minutos para que llegue a este mundo Juan Kämpfer Badaracco, el bebé que eligió tener junto a su amigo más antiguo, Agustín Badaracco. Es un chef argentino radicado en México, que se encuentra ahora en Buenos Aires aguardando con ansiedad el nacimiento del hijo que ambos soñaron.

agustina 2.jpg



En charla con revista Gente y con una producción muy original, Agustina contó intimidades del embarazo.

"Agus está a disposición para lo que haga falta, pendiente de todo. Igual, francamente no hay mucho para hacer... ¡Sólo esperar!", cuenta y agrega: "Siempre fui muy activa, pero ahora no hay plan que me parezca más tentador que quedarme en casa viendo series. La verdad, este último mes resultó toda una sorpresa".

agustina 3.jpg



Consultada por el cambio en su vida ante la llegada de un hijo, la periodista contó: "¡Ya cambió! Es imposible ser la misma cuando una vida te habita el cuerpo. No podría decir qué cambió exactamente, pero el movimiento es enorme. Algo se fue y algo llegó"

Y concluyó: "Es la gloria de la vida encontrarme con una Agustina que nunca fui pero que siempre estuvo ahí, esperando su momento preciso. Siempre me resultó llamativo escuchar a padres y madres hablar de las emociones de esta experiencia, y ahora que las estoy viviendo, siento que se quedaron cortos". (revista Gente).