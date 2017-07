Escenario analiza las películas que renovaron la cartelera de esta semana

"Spiderman, de regreso a casa", adolescentes en su telaraña

Calificación: ***. Intérpretes: Tom Holland, Robert Downey Jr., Michael Keaton, Marisa Tomei y Jon Favreau. Dirección: Jon Watts. Género: ciencia ficción. Salas: Del Centro, Hoyts, Monumental, Showcase y Village.

Vamos los pibes parece ser el canto de guerra de Marvel. Y vaya que la pegó. Es que con el debut de Tom Holland, el Hombre Araña cambió de registro sin perder guiños necesarios del personaje original. Ya no es el pibe distante, sino un quinceañero que usa mochila, que comete tantos o más errores que cualquier adolescente y, como no podía ser de otra manera, también se enamora de alguien imposible. Jon Watts apuntó a la generación millennials y buscó agradar desde varios lugares estratégicos, y el más evidente es la cuestión multicultural, ya que todos los compañeros de Peter Parker representan la suficiente variedad de colores y razas como para que se vea que todos están incluidos. Además es clara la intención de reflejar el costado imperfecto del superhéroe y el instinto -que está en el ADN juvenil- de superación, de las búsquedas personales y de superar los objetivos, aunque sean heroicos. En ese contexto, Peter Parker deberá atravesar una prueba de fuego ante Iron Man (impecable Robert Downey Jr., como casi siempre), quien le sacará el traje de Hombre Araña, por no ser digno del perfil de un Avengers. Ahí Peter se topará con El Buitre (Michael Keaton, en un rol logradísimo), y deberá vencerlo para demostrar y demostrarse lo que puede ser capaz. Hay algo de humor, críticas al mundo hiper tecnológico y alguna sorpresa sobre el final. Vale prenderse de esta telaraña.

Pedro Squillaci





"Mamá se fue de viaje", hogar, caótico hogar

Calificación: ***. Intérpretes: Diego Peretti, Carla Peterson, Muriel Santa Ana y Martín Piroyansky. Dirección: Ariel Winograd. Género: Comedia. Salas: Monumental, Del Centro, Showcase, Hoyts y Village.

Vera (Carla Peterson) es una madre y ama de casa multifuncional que se siente agotada. “¿Qué pasa si a mí algún día se me funde el motor y no arranco más?”, le pregunta a su marido, Víctor Garbo (Diego Peretti), que es un gerente de recursos humanos que trabaja full time. La pregunta no queda ahí. Vera decide viajar al Machu Picchu por diez días y deja a cargo a su marido de las tareas domésticas y de sus cuatro hijos, que van desde un adolescente hasta un pequeño de dos años. En principio Víctor cree que reemplazarla será sencillo, pero en menos de un día todo se vuelve un caos. En la práctica el padre no conoce la rutina del hogar ni los intereses de sus propios hijos, mientras está demasiado absorbido por las exigencias de su trabajo. Ya convertido en un experto en comedias, el director Ariel Winograd (“Cara de queso”, “Sin hijos”, “Permitidos”) vuelve acá a un tópico que él maneja muy bien, sobre todo porque se aleja del trillado costumbrismo argentino y toma como modelo la nueva comedia americana. “Mamá se fue de viaje” no es precisamente un derroche de originalidad: hay situaciones que ya se vieron repetidamente en otras películas y abusa de las simplificaciones. También es cierto que podría haber calado más hondo en su crítica al machismo y los roles familiares convencionales. Sin embargo, como comedia es muy efectiva. Hay escenas para reír con ganas, los personajes son naturales y creíbles y los diálogos fluyen más allá de los subrayados. Esto en gran parte tiene que ver con el talento del elenco, que se apoya en Peretti y buenos papeles secundarios de Peterson y Martín Piroyansky. Los chicos también aportan su encanto, sobre todo el más chiquito, que en la vida real es el hijo del director.

Carolina Taffoni





“Una serena pasión”, la tragicomedia vital

Calificación: ***. Intérpretes: Cynthia Nixon, Emma Bell, Sara Vertongen, Keith Carradine, Annette Badland, Joanna Bacon y Rose Williams. Dirección: Terence Davies. Género: drama / biopic. Salas: Cines del Centro.

“Una serena pasión” es una película ambiciosa. En poco más de dos horas, el director y guionista Terence Davies explora en profundidad el universo de Emily Dickinson, una de las poetas más célebres de Estados Unidos. Davies aborda ese complejo personaje de fines del siglo XIX desde dos grandes puntos de vista: su familia y su obra, que casi no fue publicada mientras vivía. En el inicio del filme el director muestra a Dickinson como una joven libre, capaz de decir lo que piensa en medio de un contexto puritano.

Con el avance del filme, rodado casi en su totalidad en interiores, el personaje gana en ironía lo que pierde en frescura. Davies describe a una mujer “amargada” -así se define ella en varias ocasiones-, con dudas sobre el amor, el matrimonio y los hijos, y casi permanentemente encerrada en su casa. En ese mundo acotado hay lugar para hablar de Dios, la moral, la Guerra de Secesión, la esclavitud, el deber y el honor, pero también de los afectos, las traiciones, la muerte y las frustraciones, el arco completo de la tragicomedia de la vida. Todo eso con un guión elaborado con réplicas y reflexiones por momentos demasiado forzadas, además de la presencia constante en off de la poesía de Dickinson, a la cual Cynthia Nixon le pone cuerpo y alma.

Rodolfo Bella