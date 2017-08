Escándalo en el Bailando con gritos e insultos entre Rocío Robles y la Bomba Tucumana

Un verdadero escándalo vivió Rocío Robles con su ex novio Tyago Griffo y la Bomba Tucumana. La bailarina contó por qué se peleó con Tyago y la cantante salió al cruce con insultos. "Mentirosa, atrevida, hipócrita", le dijo la Bomba.

Más tarde, Robles terminó llorando. "Rocío clava puñales por la espalda. Cada día que pasa lo quiero más a Angel que me dijo 'Bomba, no te acerques a ella porque te lo clava un puñal por la espalda' Es una chica mentirosa, me da bronca. Es una hipócrita, atrevida, un montón de cosas", apuntó.

La bailarina se defendió como pudo. "Te respeto como artista, pero como persona dejás bastante que desear", le dijo a la madre de su ex novio.

Minutos después del tenso momento, Robles terminó llorando, y la Bomba le pidió disculpas.