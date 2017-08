"Es un poquito mujeriego", la frase de Griselda Siciliani en lo de Susana que condenó a Suar

"Yo creo que que sí, puede ser, ha estado con mucha gente", dijo Griselda Siciliani entre risas y descontracturada cuando visitó la portería de la Casa Rosada en el sketch que plantea Susana Giménez junto a Antonio Gasalla.

La protagonista de "Sugar" fue una de las invitadas estelares de la emisión de ayer domingo y dejó esta frase que pinta a su ex de cuerpo entero y allí la diva, entre otras tantas, le pregunró si su ex era un poco mujeriego.

Semanas atrás, la propia Araceli González -la única esposa de Suar hasta el momento ya que luego de ella no volvió a casarse-, ratificó en la pantalla de América que Adrián le había sido infiel con Siciliani y que ella no se había enterado hasta el momento de separarse.

"Pero cuando se enamora es fiel", le repreguntó Susana. "No sé, pero a mí no me importa eso, lo que importa es el vínculo que tienen dos personas", respondió la artista.

"Entonces, ¿usted perdona las infidelidades?", la interrogó nuevamente la conductora. "No sé si perdono, nunca me enteré", concluyó con sinceridad.