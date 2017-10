"Eramos la contrapartida de la Trova Rosarina, no los hippies de los 80"

Fue uno de los íconos pop de la música rosarina en la década del 80 y después de 30 años vuelven a reunirse con formación original y con nuevo material discográfico. Hola, formada por Beto Horst, Fernando Kabusacki, Gabriel Yuvone, Hector "Turco" Mansur, Nico Getzrow y Luisina Martínez harán su gloriosa vuelta al escenario este domingo, a las 18 en Vorterix (Salta 3519) en la tercera edición de "Rosario 50 años rock en castellano, la feria", un evento que incluye discos, libros y fanzines, junto a editoriales, bandas en vivo, solistas, colectivos de músicos, sellos discográficos, DJ y VJ todo, exclusivamente, de la ciudad y la región.

"Los artistas rosarinos tienen un plus, saben marcar la diferencia", destacó Beto Horst, vocalista de Hola en una entrevista con La Capital en la que recuerda los años dorados del poprock local y analiza los nuevos talentos. Hola presentará la reedición de su disco "Raras Propuestas", lanzado en 1987, con una edición de lujo masterizado por Axel Lang, de los estudios Abbey Road en Inglaterra. Los invitados de la banda serán Jorge Risso y Marcelo Zorzolo, creador del ya clásico encuentro.

El rock en castellano cumplió 50 años desde el lanzamiento del primer simple "La Respuesta" de Los Gatos Salvajes (en 2015), y la ciudad celebra su ADN musical con este evento que ya reunió a más de 5 mil personas en ediciones anteriores. En esta oportunidad, además de Hola, se presentarán Lima Sur, Gay Gay Guys, Caimán, Hotel Rush, Colonikocolokio, Karnal, No Pibe, Ambar, Zapatea Lechuza, Anima, Prima Limón y Chernobyl.

EM_DASH¿Qué sensaciones te produce volver a tocar con Hola después de 30 años con los mismos integrantes y en tu ciudad natal?

—Somos el único grupo que jamás se volvió a reunir en 30 años, así que esta es una buena excusa para hacerlo. Hace unos años se me ocurrió hacer un álbum 30 aniversario de la banda. Y fue un desafío encontrarme con esas canciones que había hecho a los 20 años, 30 años después. La gente se sorprende, son temas pegadizos. El disco se llama "Raras propuestas 30 aniversario edición de lujo" y va a estar disponible a partir de hoy en las tiendas digitales. Contiene 6 temas del disco original y 4 temas nuevos. Lo hicimos para mostrar que no vivimos de los recuerdos, sino que seguimos produciendo nuevos contenidos.

EM_DASH¿Cómo nació Hola?

—Todo surgió en 1984. Estaba estudiando Derecho tocando con Fabián Llonch en Etcétera, éramos un trío, y Gabriel Yuvone siempre nos venía ver. Cuando nos separamos, formé Hola con Yuvone que tocaba el bajo, en la batería Guillermo Saer. Después entró Fernando Kabusacki y ahí fue el origen de la banda. Siempre componía yo, era el que más manejaba los conceptos de arreglo y producción. Grabamos un par de demos, como "Mantente al margen" y "Nada puede hacerme mal". En ese momento tenía 20 años y era muy difícil grabar.

—¿Quiénes eran tus referentes?

—Charly García, Virus, Soda Stereo, ¡me acuerdo que escuché los demos del primer disco! Incluso tocamos cuando Charly presentó "Parte de la religión". Y de afuera, nos encantaba The Police.

—En esa época estaban surgiendo las bandas más importante de la escena rosarina y la famosa Trova... ¿dónde se ubicaba Hola?

—Nosotros éramos la contrapartida de la Trova Rosarina, no éramos los hippies de los ochenta. Y éramos contemporáneos de Grafitti e Identikit, Punto G, con el Pájaro Gómez, Jorge Risso... siempre tuvimos muy buena relación con todos los grupos. Eramos toda una camada nueva de músicos después de Fito, Goldin y Baglietto, teníamos una estética nueva. Incluso usábamos ropa de diseñador, estaba buenísimo porque ofrecíamos otra onda. Pablo Granados también tocó con nosotros, y yo toqué con él en el grupo Efe Eme.

—¿Por qué se disolvió el grupo?

—En 1988 me vine a Buenos Aires con Patricia Lloret, la otra cantante, y ahí fue imposible continuar con el grupo. En 1994 volví a Rosario y creé Los Divinos con El Zorzi. Después me fui a Capital a tocar con Los Rancheros. Desde el 98 ya estoy radicado en Buenos Aires. Y ahora trabajo como editor y productor.

—¿Cómo ves las nuevas generaciones de músicos rosarinos?

—Los artistas rosarinos tienen un plus, saben marcar la diferencia. En Capital es mucho más complicado ensayar debido a la distancia, en cambio en Rosario, es más fácil juntarse a ensayar.

—¿Qué importancia tiene para la ciudad este evento que además, incluye una feria donde se puede encontrar material de todas las épocas?

—Ya había participado de las ediciones anteriores en Plataforma Lavardén. Este proyecto repasa 50 años de canciones y revaloriza a las bandas actuales. No nos quedamos con aquellos que llegaron como Lit to Nebbia, Fito Páez, Baglietto, hay muchos grupos que representan a Rosario, como Vilma Palma, que es uno de los más conocidos a nivel internacional. Es un producto que El Zorzi está llevando a varios lugares del mundo. Es una movida que no se ve en ningún lado del mundo, solamente se creó en Rosario. La idea es que digan "De acá viene Messi, pero también toda esta cultura musical".