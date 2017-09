Enrique Pinti contó la razón por la que Susana no lo invita a su living desde 2008

Enrique Pinti habló sobre su actual relación con Susana Giménez que según admitió es ahora distante.

Pinti se sinceró en medio del escenario de La Revista de Dora y Mónica: "Siento odio porque no voy a su programa desde 2008. Debe ser por un problema de ética, por lo mismo que no quiso hacerle la entrevista a Cristina. Fui muy amigo de Susana durante muchísimo tiempo, pero desde 2008 no me invitó más".

Cuando uno de los actores replicó que Susana era una mujer amplia con respecto a sus invitados, Pinti lanzó una chistosa teoría: "Lo que pasa es que ella recibe parejas nada más, y yo no tengo pareja".