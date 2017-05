En un histórico reencuentro, el elenco de "El Padrino" volvió a juntarse a 45 años del estreno

Francis Ford Coppola y el reparto de la película "The Godfather" (El Padrino) se reunieron en una doble proyección en el Radio City Music Hall para celebrar el 45º aniversario de la cinta. La 16ª edición del Tribeca Film Festival terminó el sábado con una doble presentación especial de "The Godfather" parte uno y dos. Después de la proyección, Coppola fue acompañado por los actores Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duvall, James Caan, Diane Keaton y Talia Shire en un escenario decorado como la biblioteca del Padrino, personaje del fallecido Marlon Brando. Una imagen de Brando colgaba arriba. El grupo habló constantemente sobre los humildes orígenes de las obras de arte. Coppola dijo que se sintió "decepcionado" con el libro de Mario Puzo cuando lo leyó por primera vez. Pacino recordó haber pensado en los inicios del rodaje que era "la peor película jamás filmada". Conflictos. Coppola reveló que los estudios Paramount, que financió la película "El Padrino", no quería a Marlon Brando como protagonista porque "no tenía buena dicción", ni a Al Pacino, por tratarse en ese entonces de "un desconocido", e inclusó remarcó que recibió amenazas de despido si insistía en la elección de esos dos actores.

"En un momento dado el estudio me llegó a decir que no volviera a mencionar el nombre de Marlon Brando", contó Coppola.

Al hablar sobre las distintas dificultades que tuvo que enfrentar para la realización del popular filme, el director hizo hincapié en la reticencia de los estudios en los nombres elegidos para los papeles de Vito y Michael Corleone.

tribeca.jpg El elenco de "El Padrino", presente en Tribeca.



Respecto a Brando, Coppola destacó que los estudios argumentaban que no se entendían bien sus líneas debido a su dicción, mientras que la negativa a la inclusión de Pacino residía en que, en esos momentos, era un inexperto que "no estaba a la altura de las circunstancias".

Incluso, el mismo Pacino reconoció que pensó que Coppola "estaba loco" cuando le ofreció un papel tan importante y que sólo accedió debido a la insistencia del director. "Cuando un director te quiere para un papel, es una gran suerte. Es entonces cuando el director también te empieza a gustar. Él quería tanto trabajar conmigo que empecé a pensar que quizá sí que podía hacer el papel", aseguró Pacino.

Los tironeos con los estudios también se produjeron a la hora de decidir quién interpretaría a Connie Corleone, papel que recayó sobre Talia Shire, hermana del director y conocida por haber encarnado a Adrian, la mujer de Rocky Balboa en la saga de películas que cuenta la historia del heroico púgil. Finalmente, Coppola reconoció que una película como "El Padrino" sería difícil de producir hoy en día debido a su alto costo, el cual no sería aprobado por ninguna productora por tratarse de una inversión muy arriesgada. "No le hubieran dado el visto bueno. La primera película costó 6,5 millones de dólares, la segunda 12 millones, que si se convierte a dinero de ahora es mucho y sólo podría hacerlo una productora importante. Hoy en día no se le hubiera dado luz verde", opinó el director.