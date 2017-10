En marzo viene a la Argentina

Liam Gallagher se presentará como solista en la Argentina en marzo próximo, en el marco del famoso festival Lollapalooza, que se realizará en el Hipódromo de San Isidro. Allí compartirá cartel con Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, The Killers, Imagine Dragons, Lana Del Rey, LCD Soundsystem, Chance The Rapper, Mac Demarco, Kygo, Hardwell, The National y David Byrne, entre muchos otros.