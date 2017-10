En marzo tocan en Vélez con Queens Of The Stone Age

Foo Fighters presentará "Concrete And Gold" en Argentina el próximo 7 de marzo en el estadio de Vélez Sarsfield. Será una fecha muy especial, ya que la banda liderada por Dave Grohl compartirá escenario con Queens Of The Stone Age (QOTSA), otro exponente del rock explosivo. Por primera vez, dos de los máximos exponentes del rock internacional del momento presentarán al público argentino sus nuevos trabajos.

QOTSA mostrará "Villains", su séptimo disco de estudio. En este álbum la banda californiana logró incorporar el dance a su acervo sin perder ni una pizca de su potencia originaria. El CD fue producido por Mark Ronson, creador del exitazo "Uptown Funk", y esto queda a la vista con el primer corte de difusión, "The Way You Used To".

La última vez que Foo Fighters tocó en nuestro país fue el 18 de enero de 2015, en el Estadio Unico de La Plata, en el marco de presentación de su álbum "Sonic Highways" (2014). QOTSA, por su parte, subió al escenario del Luna Park en octubre de 2014.