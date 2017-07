"En este medio todos somos descartables, un día estás arriba y otro abajo "

José María Listorti y Pedro Alfonso regresan a la pantalla grande con "Cantantes en guerra", una comedia familiar que se estrena hoy en los cines rosarinos, en la que personifican a dos amigos que en su juventud soñaban con triunfar como dúo pop pero que se separaron cuando un cazatalentos sólo quiso a uno de los dos.

Tal como "Socios por accidente" (2014) y "Socios por accidente 2" (2015), que también coprotagonizaron, "Cantantes..." es una comedia blanca del género "películas de amigos" o "buddies movie", con dos personajes que conforman una pareja despareja, viviendo enredos mientras sobreviven a su relación con iguales dosis de desprecio y de mutua necesidad.

Dirigida por Fabián Forte, el filme cuenta también con la participación de Miguel Angel Rodríguez, Facundo Gambande, Sebastián Presta, Diego Reinhold, Inés Palombo, Soledad García, y la participación especial de Dady Brieva.

—Es la tercera película que protagonizan juntos, ¿cómo se sienten como dupla?

José María Listorti: estamos chochos, contentos. Por momentos no lo puedo creer, voy por la calle veo el afiche y digo ¡tercera película! Los productores y los directores han visto un crecimiento en lo actoral nuestro, lo cual en lo personal me satisface mucho.

—¿Qué tan importante es la relación que tienen ustedes para el funcionamiento de la película?

Pedro Alfonso: para mí en las comedias o en el teatro la química de la dupla es fundamental, si no hay buena química se hace muy difícil. Nosotros nos conocemos desde el 2007, compartimos todos los gustos de la comedia, de cómo llevar el humor, de cómo tratarlo. Siempre tuvimos ese código desde cuando yo era su productor, yo sabía dónde él podía hacer reír o brillar, porque también era su fan. Ahora no (risas).

JML: ahora soy yo el fan de él.

PA: me parece que es fundamental la dupla, y el hecho de haber empezado juntos algo nuevo para los dos, porque no es que uno de los dos ya venía con siete películas. Por por más que él está hace mil años en el medio, en el mundo cine no.

—¿Les costó entrar en ese mundo?

JML: en la primera (por "Socios por accidente") estábamos muy nerviosos. La ensayamos tres meses.

PA: sí, era todo un mundo nuevo, no sabíamos ni cómo era la rutina de una grabación de película.

EM_DASH¿En algún punto les pesó ese prejuicio respecto de su capacidad, de que no vinieran de una formación actoral?

JML: sí, yo tenía mucho miedo. Creía que la gente iba a pensar que era una cámara oculta o que era una joda. Pasó que muchos la fueron a ver con un prurito, que pensaban a lo mejor que era un curro, que la filmábamos en dos días, poníamos la cámara, contábamos tres chistes bajados de internet, muestro dos culos y ya está. Pero bueno, por suerte gustó, la gente fue a verla, la crítica la trató muy bien.

—¿Cómo prepararon la parte musical de sus roles?

PA: cantamos los dos todas las canciones, estuvimos laburando bastante. Estuvimos varios días grabando las canciones; obviamente que doblábamos el audio original (del compositor Eduardo Frigerio) que teníamos como referencia.

JML: sí, además como son cantantes de reggaeton obviamente muchas canciones están tocadas, porque es lo habitual en el género.

—La película funciona como una parodia del "show business", ¿existen "divos" como Richie (el personaje de José María)?

JML: ya no tanto, el último gran divo era Ricardo Fort, que era así. Pero el divo está fuera de moda. Fijate que Susana es más alcanzable, Tinelli es más alcanzable, hoy en día cualquiera le manda un mensaje de Twitter y él responde. Las redes sociales y la tecnología acercaron. Me acuerdo por ejemplo que Antonio Gasalla contaba que las figuras del Teatro Maipo tenían por contrato no hablar de su vida privada, y ahora es todo lo contrario. Por eso este personaje es tan gracioso, porque piensa que es un fenómeno.

—Sus personajes también son víctimas de los programas de chimentos. Como conocedores del medio ¿cómo ven ustedes ese mundo?

PA: lamentablemente te acostumbrás, la televisión tiene esa cosa cruel. Me cruzo permanentemente con gente que me ha destrozado y siempre fue mi elección no reclamar. Aprendí mucho de Marcelo (Tinelli), que en una época lo destrozaban e iba a los Martín Fierro, iba donde estaba el conductor que lo había "matado" y lo saludaba, lo dejaba chiquitito. A algunos los entendés, porque es lógico, pero otros quieren hacer daño. Yo he ido a programas en el que te tiran un palo, se apaga la cámara y te dicen "todo bien con vos".

—O sea que en ese sentido es fidedigna.

JML: totalmente, y otra cosa en la que es fidedigna es que somos todos descartables en este medio. Que hoy estás arriba y al otro día estás abajo.

—¿Y cómo se lleva eso?

JML: muy fácil, cuando te dicen que sos un genio no creértela y cuando te dicen que sos una porquería tampoco. Saber que sos uno más de este engranaje.

—En "Cantantes..." Santoro representa a un manager musical, uno de esos que en el ambiente tiene el ojo y el poder para dar una oportunidad al que ve como un talento. ¿Tinelli fue eso para ustedes?

PA: Marcelo tiene esa visión. Para nosotros y para todos los demás. Ve cosas que por ahí no ven los otros. Cuando está en el estudio ve todo lo que pasa.

JML: hasta las bailarinas que tiene atrás de la cabeza.

PA: y tiene el poder para realzarlo. No sólo ve algo, sino que tiene el poder de que ese algo triunfe.

—¿Qué es lo que se necesita para triunfar en el espectáculo? ¿Alcanza con el talento?

JML: para mí el único secreto es el trabajo, no hay forma de que te vaya mal si trabajás. Obviamente que suerte hay que tener. Fijate con Tinelli; "Videomatch" lo iba a conducir (el periodista Gustavo) Lutteral, se bajó y fue otra historia. Después él hizo todo lo que hizo, pero tuvo suerte.

dúo explosivo. José María Listorti y Pedro Alfonso se ponen en la piel de dos estrellas de reggaeton.