"El último año destrozamos nuestras propias canciones para luego reconstruirlas"

El grupo español Jarabe de Palo regresó a la Argentina como parte de su gira internacional luego de un parate desde el 2015 "por prescripción médica" de su líder Pau Donés que superó un cáncer, enfermedad que consideró "crónica pero no mortal", y su cumpleaños número 50 coincidente con los 20 años de su primer éxito, "La flaca".

Los Jarabe están dando unos 100 conciertos en esta gira que los trae a Sudamérica cuyo tramo argentino finalizará hoy con un show en el Quality Espacio de la ciudad de Córdoba y luego de actuar en Montevideo y Buenos Aires.

En la gira presenta su último trabajo, "50 Palos", título del libro homónimo de Donés en el que reflexiona a partir del cáncer del que fue operado y que aseguró que lo ha "devuelto a la vida porque mi vida, aunque apasionante, alegre y divertida, era un sinvivir", explicó sobre su historia "con el cangrejo", tal como nombra a esta enfermedad.

El nuevo disco de Jarabe de Palo incluye 21 de sus canciones más conocidas, además de un tema inédito versionadas a piano y voz. Son veinte años de canciones recogidas en un doble CD, resumen de la carrera artística de una de las bandas de referencia del rock latino internacional. En esta ocasión el disco tiene poco de rock, pero recoge la esencia de muchas de sus canciones más populares.

"El cáncer es una enfermedad crónica como una diabetes o un reuma. Un ciego puede vivir con su ceguera y ser feliz, un sordo puede vivir con su sordera y ser feliz, como un cojo o un diabético, nosotros con cáncer también", afirmó a la prensa sobre un tema en el que no quiere "cronificarse".

Donés afirmó que este nuevo trabajo tiene la particularidad de revisar lo mejor de su discografía pero con arreglos de tono intimista con "un piano de cola, percusión, violonchelo y contrabajo" y su voz. Con estos recursos piensa "ocupar todo el espacio acústico" acompañado por minipelículas creadas especialmente para cada canción".

De este modo el grupo ofrece algunos clásicos como "La flaca", "Grita", "Agua", "Frío", "Depende" o "Me gusta cómo eres" y el único inédito, "Humo", "que abre una nueva etapa en la trayectoria de Jarabe", afirmó Donés.

Este tema fue escrito en "un día no especialmente bueno. Me desperté y pensé que la vida me estaba abandonando. Como suelo hacer en estas ocasiones, agarré lápiz y papel y le escribí una canción. Creo que es una de las piezas de amor más bellas y sentidas que escribí nunca", admitió.

Donés agregó que fue un tema de esos "que salen de prisa, de las que sientes cómo -mientras las escribes- se te humedecen los ojos. De las que cuando las cantas se te anuda la garganta". Calificó a "Humo" como un gran canto a la vida que no podía faltar en esta nueva gira y espectáculo.

"Las cosas ya nunca volverán a ser como antes: la música seguirá siendo lo principal, pero funcionaremos de otra manera. Además, un tema así no se podía quedar en el tintero y tampoco podía esperar a un próximo disco. Es un tema nuevo, pero una canción de Jarabe de Palo al fin y al cabo", agregó.

Las entrevistas con Pau Donés estaban pautadas con los medios argentinos de modo telefónico desde México, el mismo día en el que ese país padeció un brutal terremoto. Así que muchas fueron canceladas como la vida misma de muchos mexicanos.

Sin embargo, Donés registró en su libro algunas respuestas de por dónde fue el trabajo. "En este último año nos hemos dedicado a destrozar nuestras propias canciones para luego reconstruirlas aprovechando los miles de pedacitos que quedaron por el suelo", escribió. También consideró a "50 Palos" como un disco doble, en referencia a los 50 años de vida de Donés y los 20 de Jarabe de Palo.

A lo largo de los años Jarabe de Palo desarrolló una sólida carrera y una discografía en la que contó con colaboración de lujo como Joaquín Sabina, Luciano Pavarotti, Alanis Morissette, Celia Cruz, Julieta Venegas, Jorge Drexler y Chrissie Hynde, de The Pretenders. El grupo recibió diversos galardones y nominaciones, entre ellos los Latin Grammy, Premios de Música y Ondas.

