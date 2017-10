El súper boom de "Masha y el Oso" en el teatro El Círculo

La niñita más famosa del mundo desembarca en Rosario con su nuevo espectáculo "Masha y el Oso: Rescate en el Circo!", que dará dos funciones hoy, a las 15 y a las 17 en el teatro El Círculo (Laprida y Mendoza). La serie de dibujos animados creada por Oleg Kuzovkov, "Masha y el Oso", nació en Rusia en 2009, basada en un cuento tradicional ruso del mismo nombre.

La ficción que se emite por Cartoon Network y Boomerang en América Latina, superó todos los récords con más de 100 millones de visitas en YouTube y se encuentran entre los 10 videos más vistos de la historia.

En esta nueva aventura estarán los personajes junto a sus amigos del bosque; los dos lobos, el chanchito, la liebre y el erizo, y también se conocerá a un nuevo integrante, Igor, un supuesto cazador de estrellas que deseoso de encontrar al nuevo talento de su circo decide llevarse a Oso.

Luego de lágrimas y abrazos, Oso parte hacia un nuevo mundo de aventuras y aplausos. Pero las cosas no son lo que parecen y Masha y sus amigos necesitarán de la ayuda de todos para salvar a Oso de los verdaderos planes de Igor.

Hace 14 años que Javier Pironi se encarga de una labor tan creativa como meticulosa: traspasar los dibujos animados de una pantalla al escenario. Fue el creador de los éxitos teatrales de "Peppa Pig", "Barney", "Los Backyardigans", "Los padrinos mágicos", "Frutillitas". "El concepto de cómo pasarlo lo tenemos muy claro. Pero no es lo mismo pasar «Peppa Pig», que es un dibujo en 2 dimensiones, que «Masha...» que ya es en 3D, lo que resulta mucho más simple", explicó Pironi. "Siempre trabajamos bajo normas de aprobación de los creadores, por eso es un show original", agregó.

"Son dos lenguajes distintos; si bien la televisión cuenta con infinitas posibilidades, el teatro tiene una magia única y no necesita de efectos especiales", asegura el director. Asimismo destaca que el teatro se alimenta de la tevé, y ésta del teatro".

Gracias al teatro, el niño puede tener acceso directo al personaje, por eso no hay que decepcionarlo, y para eso, Pironi asegura que es fundamental trabajar con las licencias originales. "Una vez me pasó de de ir a ver un show trucho de «Peppa Pig» no autorizado y cuando la cerdita salió al escenario los chicos no la reconocieron", cuenta.

"Pasamos por un montón de aprobaciones antes de salir a escena, y lo más gratificante es que cada vez que termina la función los padres se acercan a decirnos «lograron un capítulo en el escenario». Porque lo recreamos en tamaño real".

Masha se diferencia de los estereotipos de otros dibujos creados por Disney como "Barbie" y "Las Chicas Superpoderosas"; ella es más tradicional. "Para entender el concepto de Masha hay que entender el teatro ruso, que es completamente naturalista. Por eso si ves los dibujos la manzana es una manzana, el personaje es puro, no hay desvirtuación de los objetos, de los paisajes ni de los animales", resalta el director artístico.

Además, algunos medios dijeron que la serie rusa animada resaltaba algunos rasgos de la antigua unión soviética, sin embargo, Pironi dice que es "falso". "Lo mismo sucedió en su momento con «Peppa Pig», que decían que contenía un lenguaje inapropiado". Lo cierto es que el director atribuye estas críticas al gran éxito de la serie.

¿A qué se debe el boom de la serie en un mundo signado por internet? Para Pironi,"más allá de internet, el teatro sigue teniendo el mismo éxito. El momento en que se abre el telón, el chico se engancha. Y es un momento que comparte con su familia, es un ritual que no sucede cuando lo ven la tablet".

Por otro lado, la directora del Festival de Caricatura de Moscú, Maria Tereshchenko dice que "Masha y el Oso" han encontrado el perfecto equilibrio de payasadas y acciones que nunca son violentas, como sí lo eran las caricaturas de antes".

En cuanto a los públicos, el director destacó que el más fogoso y efusivo es el brasilero ya que "toda la familia va vestida de los personajes de la serie".