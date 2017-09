El standapero que recrea mundos fantásticos

Criado en los noventa, Radagast forma parte de una generación que vio en televisión "Videomatch" o "Ritmo de la noche". "Los re contra viví a los bloopers de Tinelli, me parecen increíbles, soy de acostarme y ver un compilado de bloopers. Ojo, no me gusta el blooper que se ve un poco más después del golpe, no me va el morbo". Para el actor, los noventa fueron una locura, "estábamos en una ensalada de sensaciones, con un presidente que era un papelón, estamos pagando mucho de esa época", y se pregunta si los videos de gatitos o de bebés que dan vueltas en Youtube no serán consecuencia de los bloopers de hace veinte años atrás.╠"Internet está buenísimo pero también es peligroso, porque cualquiera puede subir cualquier cosa", dice Agustín. Él le debe mucho de su éxito a la viralización de sus videos en redes sociales, y a todo lo que se puede hacer con un smartphone y una conexión a internet. "Hoy podemos contar las cosas que hacemos y generar nuestro público; antes si no estabas en la tele no podías, hoy cualquiera tiene una especie de canal de tevé en sus manos". Se pueden ver videos de Radagast con el músico Dread Mar I, con el actor Darío Barassi y hasta con el cantante de Marama, y todos rondan el millón de visualizaciones. Con consistencia en su guión, su apuesta por combinar música, baile y humor, Radagast se divierte recreando mundos fantásticos a través de los trucos de magia y la complicidad del público. El show de hoy, de una hora y media, será el cierre de un ciclo y el comienzo de una nueva etapa creativa de este joven standapero.