El regalo del novio de Morena Rial por los once meses de noviazgo

A un mes de celebrar su primer año de aniversario, Casar sorprendió a la joven con un regalo especial y lo compartieron en las redes sociales.

El cordobés y la hija del conductor de AméricaTV se conocieron en el verano de 2017.

"No te das una idea de lo hermoso que es despertarme cada mañana y verte dormir en mis brazos. Es algo que no se puede explicar. Te prometí que siempre te voy a hacer feliz y sobre todo cuidarte de aquellas personas que no tienen vida. Voy a hacer que te respeten siempre, aunque te pongas nerviosa cuando les digo que te pidan perdón. Te amo. No quiero perderte nunca. Sos mi otra mitad", expresó él en Instagram