El Polaco y Silvina Luna se fundieron en un apasionado beso y dan una nueva chance al amor

Por pedido de Tinelli, el cantante se jugó en darle un beso a la modelo y, a pesar de alguna que otra histeriqueada, fue evidente el cariño y la atracción que aún ambos continúan sintiendo el uno por el otro.

"Encima se hace el canchero. Tiene que hacer buena letra, Marce. O sea, no lo entendió todavía", tiró Silvina ante los amagues del rubio.

Finalmente, el esperado encuentro ocurrió: "Todos los fines de semana nos damos un beso en la obra Abracadabra... ¿y ahora no me quiere dar un beso acá? No seas mala... ¡Linda, bella!", concluyó el Polaco.