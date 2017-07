El Polaco reveló con cuál de sus últimas exparejas tuvo el mejor sexo de su vida

A seis meses de iniciada la relación, Silvina Luna y El Polaco se separaron. Sin embargo, el cantante sigue teniendo palabras elogiosas para su ex, a quien este miércoles le dedicó una frase que, seguramente, pondrá los pelos de sus anteriores ex parejas, como Karina la Princesita y Valeria Aquino.

"Con Silvina pasé seis meses hermosos. Tuvo el mejor sexo de mi vida. La verdad es que me mandé una cag... Tengo ganas de joder. Le compuse algunas canciones. Me inspiré en ella para escribir porque me despertaba amor", aseguró en Los ángeles de la mañana.