El Polaco confesó con cuál de todas sus parejas tuvo la relación más apasionada

El Polaco no anduvo con vueltas. No tuvo problemas en responder cuando le preguntaron con cuál de todas sus parejas tuvo la relación más apasionada, y aclaró que no se pondrá más de novio porque no quiere "joder a nadie más".

Tras el apasionado romance de verano con Silvina Luna, el cantante regresó a la soltería tras intentar una reconciliación con la bella rosarina. "¡No me pongo más de novio! No quiero joder más a nadie. Quiero aclarar mi cabeza, quiero estar con mis hijas y disfrutar el momento", aseguró.

Embed

Sin nombrar a ninguna de sus exconquistas famosas, el cantante aseguró: "Yo sigo enamorado de Luna. Y te voy a decir una cosa, en el sexo, pasé los mejores seis meses de mi vida".

E inmediatamente llegó la pregunta sobre cuál si el que tuvo con Silvina Luna fue el mejor sexo de tu vida, y el contestó: "La verdad, sí...".