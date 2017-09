El peinado de Pampita que se ganó las bromas de Pico Mónaco y divertidos memes en las redes

Pampita deslumbra con los distintos looks que luce cada noche para participar del jurado de " Bailando por un sueño ". La conductora suele vestir modelos de varios diseñadores que la eligen para que los desfile en la pista de "ShowMatch".

Sin embargo, la noche del lunes su look llamó la atención por su sorprendente peinado y no por lo que llevaba puesto. Zacarías Guedes, el estilista de la modelo, le hizo un pin up en su flequillo, un característico peinado de los años '50.

pam2.JPG



Después de ser víctima de algunos memes en las redes sociales, por parte de algunos seguidores que no se la dejaron pasar, su novio, Juan Pico Mónaco también se divirtió al burlarse del peinado de la conductora.

"¿Quién te lo hizo? ¿Zacarías? Si Zaca te lo hizo es mala leche", se rió el extenista, a través de un video que Pampita publicó en Instagram Stories. "¿Qué me hiciste en el pelo?", siguió el juego ella.

"Nada, te puso un pibe surfeando, si tenés una ola una ola en la cabeza", retrucó Mónaco, que recibió el reto de su novia, que aclaró que está de moda: "No entendés nada".