"El oro para La Jaula fue una sorpresa, el equipo no lo podía creer", dijo Horacio Cabak

"La verdad que fue una gran sorpresa. Teníamos expectativas de ganar en nuestra terna porque lo ganamos varias veces en los últimos años. Yo tenía la expectativa de ver quién se llevaba el oro porque es un premio importante. Fue una gran sorpresa que lo hayamos ganado nosotros, lo vivimos con mucha alegría, el equipo no lo podía creer", comentó el conductor en exclusiva con Primiciasya.com

"Cuando abrió el sobre Gabriela (Sobrado) y vi el nombre de 'La jaula' no lo pude anunciar al aire. Me encanta que APTRA nos de este reconocimiento. Es un programa que lo hacemos muy en serio hace mucho tiempo, con mucho esfuerzo de producción. Para mí fue una noche buenísima, me encanta conducir el Martín Fierro , es un lindo evento para conducir, un desafío", añadió.