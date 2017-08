El mundo del cine despide a uno de sus creadores más heterodoxos

El director, guionista y productor estadounidense Jonathan Demme, galardonado con un Oscar por el filme "El silencio de los inocentes", falleció ayer a los 73 años, víctima de un cáncer de esófago, informó la prensa estadounidense.

Con una extensa y reconocida trayectoria, Demme cobró notoriedad por el "rockumental" de la banda Talking Heads "Stop making Sense" y obtuvo un Oscar a mejor director por la película "El silencio de los inocentes" (1991) y dirigió también la multipremiada "Filadelfia" (1993), protagonizada por Tom Hanks.

El cineasta, además, hizo documentales sobre músicos como "Storefront Hitchcock" (1998), "Neil Young: Heart of gold" (2006), "Neil Young Trunk Show" (2009), Neil Young Journeys (2011) y el más reciente "Justin Timberlake the Tennessee Kids" (2016).

Demme en los últimos años se había volcado al terreno televisivo, dirigiendo capítulos de la serie "The Killing" y de "Shots Fired", entre otros.

Demme nació en 1944 en Long Island, Nueva York. Al finalizar sus estudios secundarios se inscribió en la Universidad de Química y Veterinaria, y al mismo tiempo escribía críticas de cine y redactaba textos publicitarios para producciones cinematográficas. Cuando conoció al productor de bajo presupuesto Roger Corman en los años 70, Demme decidió finalmente abandonar sus estudios universitarios y dedicarse a escribir guiones.

Comenzó su trabajo como camarógrafo, guionista, asistente de dirección y tenía un gusto especial por los documentales, pero su carrera como cineasta comenzó con el filme de clase B "Caged Heat" sobre un pabellón de mujeres afroamericanas en una cárcel, luego le siguió la comedia "Crazy mama" y el western moderno "Fighting Mad", con Peter Fonda.

En el 82 conoció a David Byrne y a los Talking Heads, emblemática banda de la new wave estadounidense, para los que filmó el videoclip de la canción "Once in a lifetime" y con los que se puso a trabajar en un rockumental notable "Stop Making Sense".

El filme sobre un recital de los Heads causo sensación y marcó una nueva forma de trabajar entre el cine y la música, ya que mostraba todo el proceso creativo de la banda, la preparación de la escenografía, el vestuario y los audiovisuales de una banda que iniciaba su camino al estrellato y que influencia miles de músicos en el mundo.

Lo siguieron videoclips con Los Pretenders, New Order y UB 40, la comedia "Swing Shift" con la flamante pareja Goldie Hawn-Kurt Russell, y luego una comedia más alocada, más rockera con Melanie Griffith en su momento perseguida por el alocado Ray Liotta y defendida por el conservador Jeff Daniels: "Something Wild".

Luego llegó a sus manos la oscura novela de Thomas Harris, "El silencio de los inocentes" y Demme eligió para encarnar como el frío e inteligente asesino serial a Anthony Hopkins y a Jodie Foster para interpretar a la inexperta agente del FBI Clarice Starling.

La forma de filmar convirtió al filme en un éxito, ganó cinco Oscar, uno para Demme, otro para Foster, un tercero para Hopkins, además de otro por el guión. El filme inició y abrió una moda sobre los filmes sobre asesinos seriales dentro del genero de suspenso.

Tras un par de documentales, Demme tomó otra gran producción, "Filadelfia", que trataba el tema del VIH y la discriminación para un afectado por ese virus que es despedido de su trabajo por haber contraído la enfermedad.

El filme fue otro éxito de taquilla y Tom Hanks ganó el Oscar a mejor actor y Bruce Springsteen se alzó con la estatuilla a mejor canción por "Calles de Filadelfia".

Con El Jefe. En esa filmación, Demme trabó amistad con Springsteen para quien filmó varios videoclips, iniciando un camino que lo acercó a Neil Young con quien trabajó en varias oportunidades. El primer trabajo con el canadiense fue el documental "Heart of gold" en 2006, "Trunk Show" en 20009 y "Journeys" en 2011, retratando diversos momentos y formaciones de la carrera del rockero.

En el 2004 volvió a trabajar con Denzel Washington para una remake de "El embajador del miedo" que en 1962 protagonizaron Frank Sinatra, Janet Leigh, Angela Lansbury y Laurence Harvey. En este caso, en el 2004, Washington estuvo acompañado por Meryl Streep, Liev Schreiber y Jon Voight.

Su último filme volvió a vincularlo con la música y con Meryl Streep, "Ricky and the Flash: Entre la fama y la familia" de 2015. Y más tarde la estrella pop Justin Timberlake lo eligió para que filmara el documental con los Tennessee Kids, un grupo de coristas y bailarines de ese estado con los que el músico cerró la gira "20/20 Experience World Tour".