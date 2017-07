"El Mono" de Kapanga arremetió contra Moria Casán, que contraatacó por Twitter

Martín "El Mono" Fabio, cantante de Kapanga, utilizó su cuenta de Instagram para criticar a Moria Casán, que días atrás habló mal de Andrea Rincón, su actual pareja. La actriz ganadora del Martín Fierro le reveló a Jorge Rial que su histórica pelea con Casán la había afectado profundamente.

"Cuando ella vino a mi vida me dio amor maternal y cuando pasó lo del Bailando fue muy dañino, no es que me molesta verla, pero me agarra algo en el corazón", dijo en su momento la Rincón.

"Andrea se portó fatal conmigo, me comió toda la heladera, me siguió a Miami para que la haga entrar al Bailando y después me puenteó. Si me quiere me hubiera venido a dar un beso, que no sea mentirosa", había dicho Moria en Intrusos y después agregó: "Dejalo al de Kapanga este, que es un...".

"El Mono", flamante pareja de Rincón, se hizo eco de la frase de la jurado del Bailando y editó un breve pero contundente video que compartió en su cuenta de Instagram. En el mismo, Fabio se burla de la falta de elocuencia de Moria y la compara con Ricardo Fort.