El médico de Luciana Salazar contó cómo es el tratamiento de vientre subrogado

Fernando Akerman es el médico especialista en fertilidad residente en Miami que lleva adelante el tratamiento por el que Luciana Salazar será mamá a través de un vientre subrogado. La vedette confirmó que será una nena y se llamará Matilda.

El especialista explicó el marco legal en el estado de Florida, Estados Unidos, que permite el alquiler de vientes. "Ella hizo un tratamiento de subrogación. Me pidió que lo aclare desde el punto de vista médico, es por una trombofilia que ella tiene, la sangre muy espesa que le impide llevar un embarazo a término con poco riesgo", aclaró en Radio Nacional.

Luego dio detalles del proceso por el que Luciana se convertirá en mamá: "Ella hizo un tratamiento en el que se le extrajeron óvulos y parte de ellos se congelaron para usar en el futuro y otros se fertilizaron con esperma y fueron congelados hasta que se tomó la decisión de transferir el embrión en el útero de la mamá subrogante".

En tanto indicó cómo se elige al donante de esperma: "Eso se selecciona de acuerdo a características personales como altura, color de ojos, de piel, historia médica en cuanto a embarazos, ausencia de enfermedades. Cuando se llega a la muestra que la paciente considera ideal, se utiliza para inyectar el esperma".

Respecto a las razones por las que Luciana no lleva el bebé en su vientre, manifestó: "Nadie habla de que ella se negara a llevar un bebé en su vientre, es parte de la historia personal de ella. Nunca dije si estuvo embarazada, si perdió o no un embarazo. La trombofilia no se cura y no es que se puede controlar en el embarazo de todas las pacientes. Eso depende del grado de la enfermedad y de su historia de casos previos, a veces se puede sugerir la subrogación con una sola pérdida de un bebé, depende de lo riesgoso y traumático que eso haya sido".

Al ser consultado sobre si en algún momento del tratamiento Redrado la acompañó, el médico prefirió no contestar: "Es algo personal de ella".