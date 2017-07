El malicioso Gru regresa a la batalla con sus Minions y su hermano gemelo

El antihéroe más amado del universo infantil regresa a la pantalla grande en "Mi villano favorito 3", que se estrena hoy en los cines argentinos. Creada por la productora Illumination y Universal, que deslumbraron con los éxitos "Mi villano favorito" (2010), "Mi villano favorito 2" (2013), "Minions" (2015) y "La vida secreta de tus mascotas" (2016), vuelve con este clásico protagonizado por Gru, Lucy, las adorables niñas Margo, Edith y Agnes y los traviesos Minions.

Llenas de personajes que son distintivos, cómicos y auténticos, las películas del estudio que recaudaron 4.700 millones de dólares, incluidas dos de las seis principales películas animadas de todos los tiempos, cautivan al público de todas las edades y culturas.

Esta vez, Gru descubrirá que tiene un hermano gemelo perdido y mientras restablecen su relación fraternal surgirá un nuevo villano, Balthazar Bratt: un actor retirado y obsesionado con los años 80 donde tuvo su pico de fama. Y se convertirá en el peor enemigo de Gru.

El filme cuenta con un elenco de lujo en las voces; Steve Carell no sólo repite su papel como Gru, sino que también asume un segundo papel, el del Dru, el mellizo perdido hace tiempo de Gru (en la versión para Latinoamérica, el doblaje lo realiza el humorista mexicano Andrés Bustamante). Kristen Wiig regresa como la súper espía Lucy, mientras que el ganador de los premios Emmy, Tony y Grammy, Trey Parker le presta su voz al villano Balthazar Bratt. El último miembro humano de la familia inmediata de Gru es una vez más interpretado por la legendaria ganadora del Oscar Julie Andrews, que originó su papel en la primera edición. Cuando no está ocupada en retirarse tomando lecciones de natación con sus entrenadores italianos en cuero, la madre de Gru se las ingenia para deslizar que, de hecho, él tiene un hermano perdido hace tiempo. Tristemente, según ella, se quedó con el mellizo equivocado en el divorcio.

"En «Mi villano favorito», Gru se convierte en padre, y en la segunda parte, se casa. Su familia se ha expandido exponencialmente, y se ha convertido en un miembro de la Liga Anti-villanos. Han sucedido muchas cosas, pero a él todavía le tira el mundo de la villanía", expresa Carell.

Después de convertirse en padre de las huérfanas Margo, Edith y Agnes, inicialmente como parte de su esquema malvado para robar la luna, Gru finalmente abandona su vida de delito y pasa de ser Súper Malo a ser un Súper Papá.

Pierre Coffin dirige su cuarta película en la franquicia junto a su colega Kyle Balda. "Balthazar Bratt es un villano muy original y divertido. No puede pasar por alto el hecho de que a sus fanáticos ya no les importa, y su motivación es vengarse del mundo que le dio la espalda", destaca Coffin.

Los gemelos sean unidos

En "Mi villano favorito 2", Gru fue reclutado por la Liga Anti-villanos (AVL) para poner sus habilidades como ex villano en uso. Nunca pensó que el romance estaba a la vuelta de la esquina, y Gru terminó perdidamente enamorado de su socia súper espía, Lucy. Para la delicia de sus hijas, que siempre han querido tener una madre, finalmente le pide matrimonio a Lucy. En "Minions" (que fue lanzada en 2015 pero es una precuela), se conocieron los orígenes de las adorables criaturas amarillas y se vio como Kevin, Stuart y Bob realizan una búsqueda cómicamente equivocada de un líder malvado que finalmente los lleva a unirse con un joven Gru. El travieso trío regresará para "Minions 2" en julio de 2020.

En esta tercera parte, Gru y su nueva esposa, Lucy, no logran bajar al último villano que amenaza a la humanidad, una ex estrella de la TV de la década de 1980 llamada Balthazar Bratt que fue abruptamente despedida en esa época y ahora está obsesionada con vengarse de Hollywood.

Como resultado, son humillados y despedidos por el nuevo jefe de AVL.

Los Minions esperan que Gru aproveche esta oportunidad para regresar a una vida de delito, pero cuando Gru deja en claro que se ha retirado de la villanía, los Minions abandonan y siguen su camino. Gru se siente como un fracaso y lucha para imaginar su siguiente movimiento. Justo cuando parece que ha tocado fondo, aparece un extraño, que le informa a Gru que su padre ha muerto y que tiene un hermano mellizo perdido hace tiempo llamado Dru al que le gustaría mucho conocerlo.

Sorprendido por la noticia, Gru enfrenta a su madre, que le confiesa que ella tuvo mellizos. Inicialmente entusiasmado con la idea de tener un hermano, Gru lleva a Lucy y a las niñas a la tierra natal de su padre, Freedonia, para conocer a su mellizo, sólo para descubrir que Dru es aparentemente mejor que él en todo sentido.

Mientras que Gru es pelado y recientemente desempleado, Dru tiene una maravillosa cabeza llena de cabello, es naturalmente encantador y ha heredado la gran fortuna de su padre y la granja de cerdos.

Gru se siente abrumado por un sentimiento de inferioridad, pero no pasa demasiado tiempo hasta que Dru revela que tiene un deseo secreto: continuar los pasos de su padre y convertirse en un villano de primera línea. Y que necesita la ayuda y los conocimientos de Gru para lograr el sueño de toda su vida y seguir con su legado familiar. Pero con la aparición del escurridizo Balthazar Bratt, los hermanos deberán formar una alianza, y cuando esa unión se ve seriamente amenazada por un caso demorado de rivalidad entre hermanos, Gru y Dru rápidamente se encuentran desbordados, dado que Bratt demuestra ser el enemigo más desafiante hasta la fecha.

Después de "Happy", Pharrell Williams lanza un nuevo hit

El encargado de hacer la banda de sonido de "Mi villano favorito 3" es Pharrell Wiliams con su nuevo tema "Yellow Light", del cual ya estrenó videoclip. Una vez más, el cantante se encargó de la musicalización de la película (en la entrega anterior lo había hecho con su hit mundial "Happy") que cuenta con las voces de Steve Carell (como Gru), Kristen Wiig, Julie Andrews, entre otros. Además de los temas originales compuestos por Williams, el soundtrack incluirá versiones de grandes éxitos como "Bad" de Michael Jackson, "Into The Groove" de Madonna y "Take On Me" de A-ha. La selección tuvo como objetivo apelar a la nostalgia ochentosa debido a que la historia llevará a Gru a conocer a su hermano gemelo, Dru, mientras juntos tratan de parar los pies al nuevo villano: Balthazar Bratt, un juguete roto que continúa obsesionado con el papel que lo llevó a la fama en una serie emitida en aquella década.