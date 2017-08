El Indio Rojas trae su peña folclórica al Galpón de la Música

"Siento que soy un cantor de peñas, esa es mi identidad", dice Lucio Rojas, que trae a Rosario este viernes "La Peña del Indio", en el marco de los festejos por los 15 años del espacio cultural El Aserradero. La cita es en el Galpón de la Música (Estevez Boero 980), donde, además de su banda y el grupo de bailarines que habitualmente lo acompaña serán de la partida los grupos Amarcanto, Los Soñadores de Hoy y Ñaupa Cunan.

"La Peña del Indio" es un proyecto itinerante que se inició en Anisacate (Córdoba) siguió en Cosquín y ahora recorre con gran éxito diversos lugares del país. "El formato de peña a mí me encanta porque hay otro contacto con la gente, soy un cantor de peñas. Pero también vamos a aprovechar para presentar nuestro disco, que ya tiene un tiempo pero nunca lo pude traer a Rosario", adelanta sobre el recital de mañana.

Grabado en el estudio El Algarrobo y producido artísticamente por Jorge Rojas, el disco "Yo soy el Indio", contiene 10 temas de diversos ritmos y autores como Los Hermanos Simón, Franco Barrionuevo, Walter Carabajal, Martín Paz y Alfredo Rojas, entre otros. "Tiene un sonido y una identidad folclórica bien definida, y es fruto de un proceso de maduración personal y artística" dice al respecto.

Es que luego de acompañar durante 10 años a su hermano Jorge Rojas y de ser la voz principal del emblemático conjunto Los Carabajal, Lucio encaró su proyecto solista. "Esta es mi de identidad, con Jorge fue una etapa distinta y también estuvo lo de Los Rojas, por eso podemos decir que es un proyecto familiar", asegura y no puede evitar referirse a su hermano Jorge. "Es un combo, porque más allá de ser mi hermano y haberme acompañado en la vida, en lo artístico me dio un espacio protagónico muy importante en su show y me ha permitido encarar este proyecto en el que además es el productor", comenta.

Sin embargo, el Indio (cuenta que le decían de chico así por su descendencia de los chorotes, pueblos originario) dejó Los Carabajal en el 2005 para acompañar a su hermano y desde entonces se especuló con su lanzamiento como solista.

"Esperé más de diez años por una cuestión de maduración. Dejar Los Carabajal fue un momento muy difícil, estábamos en una etapa muy especial, habíamos encontrado un lugar hermoso, pero cuando Jorge me convoca no dudé en ningún momento. Creo que el conocimiento y el crecimiento que tuve en estas dos etapas me dio la tranquilidad de saber dónde estoy parado hoy, saber que quiero cantar y llevar adelante mi propio proyecto", afirma.

Dueño de una personalidad y una fuerza apabullante en el escenario, Lucio aborda un repertorio de profunda raíz folclórica heredado de Los Rojas -el grupo que conforma con sus hermanos Alfredo y Jorge-, lo que transforma a cada uno de sus shows en una verdadera fiesta.

"Nosotros lo hacemos como en los viejos tiempos. Siempre hemos sentido que ese era nuestro sonido, es muy auténtico, con tres voces totalmente diferentes. Allí es donde sabemos que está basado el sentimiento de nuestra identidad", añade el Indio.

Con respecto a sus expectativas por el recital del viernes, el músico asegura que tiene cierta ansiedad: "Nunca estuve como solista, ni siquiera cerca de Rosario, pero tengo recuerdos porque con Los Carabajal fui a muchas peñas en la zona, así que siento que es un desafio nuevo llevar esta propuesta que es netamente folclórica y de raíz".

debut. Lucio Rojas actuará como solista por primera vez en Rosario.

