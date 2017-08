El hip hop copó los MTV en una noche triste para "Despacito"

Kendrick Lamar fue el rey de los Premios MTV a los Videos Musicales al ganar en la noche del domingo seis galardones en una ceremonia llena de actuaciones emotivas, momentos políticos y un llamativo nuevo video de Taylor Swift. Ed Sheeran ratificó su gran momento y fue elegido el artista del año. "Despacito" se fue con las manos vacías.

"Humble" de Lamar ganó los premios al video del año, mejor video de hip hop, dirección, cinematografía, dirección de arte y efectos visuales en el Forum de Inglewood, California. El artista ofreció una explosiva interpretación de "Humble" y "DNA", acompañado por ninjas que bailaron cerca de llamaradas de fuego.

Pink pronunció un emotivo discurso al aceptar el Premio Michael Jackson a la Vanguardia del Video. Contó a la audiencia una historia sobre su hija, que estaba sentada entre el público con el esposo de la cantante, Carey Hart. Pink dijo que la pequeña recientemente le dijo "soy la niña más fea que conozco ... parezco un niño con pelo largo". Contó que entonces le mostró a su hija imágenes de artistas que quizás fueron considerados diferentes cuando niños pero que triunfaron en la música, como Michael Jackson, David Bowie, Janis Joplin, George Michael, Elton John y Freddie Mercury. "Eres hermosa y te amo", le dijo.

La actuación de Lamar inauguró el espectáculo de tres horas, que fue presentado por una poco memorable Katy Perry. A éste le siguió el estreno del video de Taylor de "Look What You Made Me Do", en el que aparece vestida como zombi en una escena y rodeada por serpientes en otra. Se rumorea que el tema habla de su enemistad con Kanye West. Swift y Zayn, quienes no asistieron a la ceremonia, ganaron el premio a la mejor colaboración por "I Don't Wanna Live Forever". Jack Antonoff y Sam Dew, quienes escribieron la canción con Swift, aceptaron el reconocimiento.

Ed Sheeran interpretó su éxito "Shape of You" y después fue acompañado en el escenario por Lil Uzi Vert. Sheeran se llevó el premio al artista del año, un nuevo galardón establecido luego que MTV eliminó los premios por género como video masculino y video femenino del año.

Lamar superó en la categoría principal a Bruno Mars, DJ Khaled, the Weeknd y Cara. "Despacito", que fue desairado en la categoría de video del año, perdió el último premio por el que competía: canción del verano. La ganadora fue "XO Tour Life" del rapero Lil Uzi Vert.

El video del éxito internacional de Luis Fonsi y Daddy Yankee es el más visto en la historia de YouTube y actualmente encabeza la lista Hot 100 de Billboard. MTV dijo que Universal Music Latin Entertainment no presentó el video a la competencia, mientras que el sello discográfico dijo que nadie le había pedido que lo hiciera.

También actuaron en la ceremonia Miley Cyrus y 30 Seconds to Mars, mientras que Rod Stewart, DNCE y Demi Lovato cantaron remotamente desde Las Vegas.

