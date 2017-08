El guitarrista de blues Kirk Fletcher toca esta noche en Rosario

Kirk Fletcher, considerado por la crítica como uno de los mejores guitarristas de blues del mundo, se presentará hoy, a las 21, en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa (San Martín y San Juan). Las entradas son gratuitas y se retiran en la recepción del centro cultural, aunque la capacidad es limitada y quedan muy pocas entradas. En Rosario, el músico norteamericano tendrá como invitados especiales a Pupe Barberis (batería), Pachi Castaño (bajo) y Lucas Russo (teclados).

Fletcher fue nominado cuatro veces al Blues Music Award y al premio británico Blues en 2015. Ha tocado con una gran variedad de músicos, entre ellos Joe Bonamassa (telonero de B.B. King), y durante tres años fue el guitarrista principal en The Fabulous Thunderbirds, la banda texana de blues y rock fundada en 1974 y que actualmente sigue en actividad. También es el líder de su propio grupo, Kirk Fletcher Band, con el cual editó tres discos de estudio: "I'm Here & I'm Gone" (1999), "Shades Of Blue" (2004) y "My Turn" (2010). Además lanzó un álbum en vivo, "Burning Blues", que fue grabado en el famoso club Baked Potato de Studio City. Actualmente está componiendo y grabando su próximo disco.

Su último trabajo, "My Turn", editado por el sello Eclecto Groove, es el más audaz hasta la fecha, y representó también su debut como cantante. Este disco le permitió crecer y explorar en la tradición del blues y del jazz, y al mismo tiempo explorar nuevos territorios musicales.

Kirk Fletcher nació el 23 de diciembre de 1975 en Bellflower, California. A los ocho años empezó a tocar la guitarra junto a su hermano mayor, Walter. Sus primeras influencias fueron la música gospel y diferentes estilos, desde Jimi Hendrix hasta Steely Dan.