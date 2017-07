El gremio de actores lanzó el alerta y reclama pantalla

La Asociación Argentina de Actores (AAA) se manifestó en "estado de alerta" y lanzó ayer un comunicado titulado "Que no se apaguen nuestras pantallas". La entidad gremial que nuclea a los intérpretes levantó la voz luego de que Telefe sacó del aire a "Fanny la fan", que tras cambiar su horario no tuvo el rating esperado. En un día convulsionado para la pantalla chica, Jorge Rial reclamó en "Intrusos" que la Televisión Pública debería hacerse cargo del fallido envío porque tienen "un caño de guita" y hasta Nicolás Furtado posteó en Instagram un mensaje para Agustina Cherri.

"Fanny la fan" no levantó rating pero sí polémica. Tras estar menos de un mes al aire, la tira de Underground que ahora sólo se ve por la web generó revuelo en las asociaciones gremiales. Ayer se difundió el comunicado de la Sociedad General de Autores (Argentores), al decir "pensamos, escribimos y actuamos en criollo. Y merecemos verlo". Y ahora la AAA también criticó la actitud de los programadores de los canales líderes, fundamentalmente.

"Ante el repentino levantamiento de Fanny la Fan, la Asociación Argentina de Actores se manifiesta en estado de alerta por la contundente pérdida de pantalla de las tiras y unitarios argentinos en nuestra televisión abierta, situación que ya venimos advirtiendo, entrando ahora en una fase casi terminal, en la que sobrevive apenas una sola tira diaria en todos los canales de aire", indicó el texto en obvia alusión a "Las Estrellas", que emite El Trece.

"Estas políticas empresariales afectan las fuentes laborales de todos los trabajadores del sector, debido a la falta de regulación y fomento en nuestras pantallas, que eximen absolutamente de gravámenes a las producciones extranjeras (latas)", asegura el escrito.

Por su parte, Rial dijo ayer en TV que "el que tendría que tener muchas ficciones es el canal estatal, porque tiene una ventaja por sobre todos los demás. Tiene un «caño» de guita todos los meses, no depende de la publicidad y encima vende publicidad. Y recalcó que "quien tendría que tomar la decisión de tomar «Fanny la fan» es Hernán Lombardi (titular del Sistema Federal de Medios) y los directivos de la TV Pública. Canal 7 tendría que hacer eso, poner más ficción. ¿Por qué no toma Fanny y le da aire? No exigen tanto al canal estatal, le exigen a los privados", remarcó.

"Una de las cosas que me deja #fannylafan es esta persona. Mi admiración total a esta mujer" posteó Furtado para Agustina Cherri.

La tira se seguirá grabando hasta el 31 de agosto, sólo para la web, y en lugar de los 100 capítulos planeados sólo tendrá 70.

Furtado. Un mimo para Cherri.

"Quien tendría que tomar la decisión de dar ‘Fanny la fan' en Canal 7 es Hernán Lombardi", dijo Rial en "Intrusos"