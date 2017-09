EL film "Zama" de Lucrecia Martel representa al país en los Oscar

"Zama", de Lucrecia Martel, fue elegida ayer como la película argentina que competirá en Hollywood por el premio Oscar en la categoría a "Mejor filme de habla no inglesa". Así lo anunció la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de la Argentina, cuyos integrantes además decidieron que "Zama", protagonizada por Daniel Giménez Cacho, será también la representante que irá por el premio a la mejor película iberoamericana en los Goya españoles.

El filme inspirado en la novela homónima de Antonio Di Benedetto no la tiene nada fácil para ser elegida finalmente entre las nominadas al Oscar, ya que entre las películas con las que competirá están "Happy End", de Michael Haneke (Austria); "First They Killed My Father", ya disponible en Netflix, de Angelina Jolie (Camboya), "Una mujer fantástica", de Sebastián Lelio (Chile) y "BPM", de Robin Campillo (Francia).