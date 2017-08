El Festival de Venecia defiende las películas de Netflix y Amazon

El director del Festival de Venecia, Alberto Barbera, aseguró ayer que las plataformas de streaming Netflix y Amazon son "dos nuevos actores del mercado internacional" del cine y que no es su deber vetar sus producciones por la forma en se exhiben, sino seleccionar las películas por su valor cinematográfico. Así lo señaló Barbera en la primera conferencia de prensa del festival que quedó oficialmente inaugurado con la exhibición de "Downsizing" ("Una vida a lo grande"), la comedia de Alexander Payne protagonizada por Matt Damon.

El director del festival dijo sobre las nuevas plataformas que "son productores, distribuidores y dueños de las películas que han producido. Nuestro deber es seleccionar cine y otros decidirán cómo distribuirlo", señaló Barbera.

Barbera argumentó que si directores famosos como los hermanos Coen o Martin Scorsese se dejan producir por esas plataformas y aceptan las reglas del juego, "no veo por qué tenemos que discriminarlo en la selección, señaló. "Tenemos que acostumbrarnos a que las salas seguirán pero también otras formas de ver cine", concluyó Barbera, quien en realidad fue pionero en este sentido. Fue el primer director de un gran festival que aceptaba a concurso una película de Netflix. Fue hace dos años con "Beast of No Nation", de Cary Fukunaga.

"Downsizing" parte de una iniciativa que se tomó en algún momento del futuro para solucionar los problemas medioambientales del planeta, como es la reducción de toda la población a un tamaño de apenas 12,9 centímetros. Ese método de miniaturización, "downsizing", es ideado y puesto en práctica por un científico noruego y llega a Estados Unidos aparejado a la promesa de una vida a lo grande, sin preocupaciones, en un nuevo mundo construido a medida.

A ese sueño se van sumando numerosas personas de toda índole y en todas partes del planeta, así como el protagonista, Matt Damon, un terapeuta cuyos ingresos no le permiten prosperar económicamente y que decide aventurarse en una de esas nuevas "microsociedades".

El filme fue recibido con pálidos aplausos a pesar de que había grandes expectativas ya que la película inaugural el año pasado en Venecia, el musical "La La Land", acabó arrasando en los Oscar.

debut. Matt Damon y su esposa.