"El fascismo que plantea la obra sigue vigente en la sociedad de hoy"

Año 1936. Saverio trabaja como vendedor de manteca y entre sus mejores clientes se encuentra una familia de la alta sociedad. Víctima de una broma, el trabajador deberá encarnar el rol de un coronel despótico; pero cuando el plan inicial se modifica, la historia dará un giro inesperado. El clásico de Roberto Arlt, "Saverio, el cruel" (o la farsa del Coronel), cobra vida de la mano del director rosarino Santiago Dejesús, en el marco de la edición 2017 de la Comedia Municipal Norberto Campos. La obra protagonizada por un elenco local de lujo conformado por Miguel Bosco, Belén Ocampo, Nicolás Terzaghi, Ludmila Bauk, Micael Genre Bert y Gabriela Bertazzo, sube a escena hoy y mañana, a las 21, en el teatro La Comedia (Mitre y cortada Ricardone), con entrada libre y gratuita.

"Saverio, el cruel" se estrenaría seis años después del primer golpe de estado en la República Argentina. En este sentido, el director asegura que "el paralelismo y los puentes que se tejen hasta ahora son directos". Además, eran años de entreguerra y el militarismo se encontraba en boga en todo el panorama internacional.

En el mismo año en que se estrena "Saverio, el cruel", Hitler se encontraba perfectamente consolidado en el poder y la Alemania nazi era anfitriona de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, Mussolini declaraba la fundación del imperio italiano, y comenzaba la Guerra Civil Española, por lo que se trata de una obra que aborda las relaciones entre clases y una evidente crítica al militarismo y a los regímenes totalitarios de la época la crítica social.

Antes del gran estreno, Dejesús dialogó con La Capital y adelantó cómo será esta pieza que, además de su estreno en La Comedia, recorrerá todos los barrios de Rosario (ver aparte).

—¿Cómo surgió la idea de elegir esta obra de Roberto Arlt?

—Las condiciones para presentarse en el concurso era que sea una obra de autor nacional y que haya sido escrita antes de 1945. A mí me gusta mucho la obra de Roberto Arlt y cumplía con las condiciones para presentarla, así que elegí hacer una versión de "Saverio, el cruel".

—¿Cómo se eligió al elenco?

—Se realizó un casting abierto, al cual se presentaron más de 150 personas en dos días y se eligió al grupo de actores. Cada uno postulaba para un papel y con un jurado elegimos al que podía dar con la poética que estábamos buscando.

—¿De qué trata "Saverio, el cruel"?

—Se centra en un grupo de jóvenes de la alta sociedad porteña en los años 30, que se dedicaban a armar farsas, pequeñas obras de teatro, y el divertimento pasaba por burlarse de alguien. En este caso lo agarran de punto a Saverio, un vendedor de productos lácteos, y le dicen que tienen una prima que está loca y que para que se cure necesitan que él haga el papel de Coronel. En un momento le dicen que tienen que cortarle la cabeza al Coronel y que cuando Susana vea esto, va a recuperar la cordura. Es como un psicodrama de esa época. A partir de ahí se ponen en juego muchas cosas y se visualiza esta lucha de clases y el hombre común, que pasa de ser un simple vendedor a creerse el rol de coronel y sacar el facho que tiene adentro suyo y ser un tipo peligroso. Por eso la obra es tan atractiva, porque tiene varios planos dentro del relato: el teatro dentro del teatro, la farsa, la locura. Por eso nuestro desafío fue poder traducir eso a una obra y que se entienda, conservando la línea que plantea Arlt, de crítica al individuo y a la sociedad.

—¿Qué paralelismo podrías trazar con la actualidad en cuanto a la trama que plantea la obra de diferencias sociales y crítica al totalitarismo?

—Lamentablemente, 80 años después, hay textos de la obra que parecen actuales. Amigos que vinieron a ver ensayos me preguntaron si había escrito la obra ahora y les dije que no, que es de Arlt. Los textos son muy elocuentes y fuertes. El escribió eso en plena Década Infame y el fascismo europeo brotando. Incluso Saverio lo nombra a Mussolini y a Hitler como referentes. El paralelismo y los puentes que se tejen hasta ahora son directos. La desigualdad, el abuso de poder y autoridad, la mentalidad de aplastar al otro. El fascismo que plantea Saverio en el 36 sigue vigente en muchos estratos de la sociedad, en nuestras clases medias y laburantes. Todo el mundo puede ser Saverio. Los malos no son solamente los malos que se divierten, hay muchos Saverios atendiendo un negocio, manejando un auto o portando un arma; son muy peligrosos, son los Saverios del 2017.

—¿Cómo pensás que puede tomar el público esta puesta?

—Trabajamos mucho desde el humor. Abordamos estas temáticas pesadas pero siempre abordadas desde la ironía o el humor negro. Después, cada uno se hará cargo de lo que quiso escuchar y lo que vio. La idea no es que sea algo pesado, sino que el público se divierta. Hay un gran elenco haciendo esta obra así que fue todo mucho más fácil. Le tengo mucha fe a la obra ya que puede funcionar en muchos territorios.

—Luego del estreno en La Comedia, ¿la obra comenzará a girar por distintos barrios de Rosario?

—Sí, lo más interesante de esta propuesta es que vamos a ir girando por los barrios. Por eso es una obra abierta que invita a pensar, para todo público. Por supuesto que las personas adolescentes y adultas van a poder asociar y remitir los hechos a momentos históricos.

—¿Qué otros proyectos planeás para este año?

—Actualmente estoy ensayando dos obras, una que habla de un encuentro entre Roberto Arlt y Evita en calle Corrientes, en el año 1940. Además, estoy trabajando en un proyecto a nivel provincial con obras pedagógicas. Por suerte, estoy en un año de muchos proyectos interesantes.

"Saverio, el cruel", la gira continúa

La obra es producida por la Dirección General de Programación Cultural con la participación de la Dirección General de Gestión Territorial y el Teatro Municipal La Comedia y la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario. Luego de las dos funciones que brindará en La Comedia, la obra comenzará una gira por los barrios que incluye: el sábado 12, a las 20.30, en el CMD Sur Rosa Ziperovich y el sábado 19 de agosto a la misma hora en el Centro Municipal Distrito Noroeste. Las funciones continúan el viernes 25 y el sábado 26 a las 20.30 en el Auditorio de la sala Saulo Benavente. En los próximos meses se presentará en distintas salas de la ciudad.