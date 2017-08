El éxito de una gran aventura

En 1994 Nora González Pozzi creó el Estudio de Comedias Musicales del teatro El Círculo, una escuela pionera que abrió un camino para los musicales en la ciudad y dio artistas que hoy trabajan en Buenos Aires y otras capitales del mundo. Este año el Estudio realizó una nueva apuesta: llevó sus obras "Romeo y Julieta, el musical" y "Robin Hood, el musical" al Anfiteatro del Parque Centenario de Buenos Aires, donde convocaron a más de 10 mil espectadores en las dos últimas semanas de julio, durante las vacaciones de invierno. "Romeo y Julieta", basada en la clásica historia de William Shakespeare, cuenta con letra de canciones y dirección de Luciana González Pozzi (la hija de Nora), mientras que "Robin Hood" tiene libro, letra de canciones, coreografías y dirección general de Nora González Pozzi, y música original de Angel Mahler.

"La experiencia en el Anfiteatro del Parque Centenario fue maravillosa", contó Nora González Pozzi a Escenario. "Fue repetir instantes vividos muy intensos, porque no es la primera vez que llevamos nuestras obras fuera de Rosario. De hecho la primera vez que lo hicimos fue en una temporada maravillosa en Mar del Plata, donde tuvimos nueve nominaciones y cinco premios Estrella de Mar. Lo hicimos con el primer grupo que entró al Estudio en 1994. Y también estuvimos en Buenos Aires en el Teatro Avenida. Era una aventura loca y la hicimos con todo el entusiasmo, ese entusiasmo que marcó el camino del Estudio. Es muy importante experimentar las obras con otros públicos", agregó.

Sobre el éxito de los musicales "Romeo y Julieta" y "Robin Hood", la directora del Estudio explicó: "Nuestros espectáculos apuntan directamente a dejar un mensaje en el público, a transmitir emociones e ideas que queden plasmadas en el alma del espectador. En el caso de «Romeo y Julieta», que es un clásico, fue una tarea muy difícil llevarlo a la actualidad, pero el trabajo de la directora fue maravilloso desde lo coreográfico y lo vocal. El mensaje fuerte de la obra es la no violencia, que está tan enraizado hoy en nuestra juventud y en nuestra sociedad. Y eso atrajo mucho al público, que aplaudía la obra de pie. «Robin Hood» también sigue vigente a pesar de los años. Es un líder que habla de la libertad y de la justicia. Las familias que ven «Robin» se sienten identificadas y esperanzadas con esta figura de líder que nos lleva de la mano. Todos confían en un Robin Hood que alguna vez nos ayude a salir de los momentos difíciles de nuestro país", se explayó.

Semillero de talento. El Estudio de Comedias Musicales lleva más de 20 años de trayectoria. En ese largo camino, González Pozzi ha experimentado todo tipo de sensaciones. "Lo más gratificante es ver los frutos de tantos años de trabajo: la cantidad de artistas que salieron del Estudio y que hoy están vigentes en Buenos Aires, trabajando como actores, coreógrafos, directores musicales, productores de televisión, escenógrafos o maestros de danza y técnica vocal. Y también está el agradecimiento de los alumnos, más allá de que hayan elegido después otra profesión. Siempre que me ven me dicen que están felices de haber pasado por el Estudio", afirmó. Sobre el costado menos gratificante, la directora expresó: "Es muy complicado lograr que Rosario sea una plaza que le dé al actor posibilidades laborales concretas. Eso me angustia, porque los actores tienen que encaminarse a Buenos Aires u a otros países para vivir de su profesión", señaló.

Un género difícil. Nora González Pozzi comenzó su formación a los cuatro años en la Escuela Municipal de Rosario, donde enseñaban teatro, canto y danza. "Fue una escuela modelo dirigida por Ernesto de Larrechea, que fue mi gran maestro", recordó. Desde entonces, nunca abandonó su vocación por el arte. "La comedia musical es un género difícil porque no es precisamente comercial. Los que hacemos musicales lo hacemos por amor, por pasión, porque somos fanáticos del género", aseguró. "Yo sigo generando espectáculos porque mis alumnos lo necesitan. Necesitan obras para poder experimentar y crecer con ellas. El público también me motiva, porque siempre da respuesta a todos nuestros proyectos. Tenemos mucha gente que nos sigue y nos alienta. Estamos muy agradecidos a la gente de Rosario", apuntó. Según la directora, "en Rosario el musical está totalmente instalado. De hecho han surgido muchas escuelas de comedia musical que han nacido en nuestro Estudio, porque sus maestros se formaron acá", apuntó.

La directora agregó que los planes del Estudio de Comedias Musicales son "ilimitados". "Siempre surgen cosas nuevas. Estamos apoyados en el pasado, el presente y el futuro. Seguimos trabajando a full y sobre todo abriendo puentes de intercambio con el interior del país y con Buenos Aires, para llevar nuestras obras y para traer obras de afuera. En el interior hay mucha cultura y mucho trabajo que nadie conoce", afirmó.