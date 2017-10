El error de Luciana Salazar antes de ser mamá que intenta subsanar con un comunicado

Falta poco para que Luciana Salazar se convienta en mamá, con el nacimiento de su hija Matilda, quien nacerá a través de la subrogación de vientre.

Sin embargo, la rubia debió hacerse cargo de un error que cometió en julio cuando anunció su maternidad y publicó una ecografía de la pequeña.

"Hoy se cumplen casi 18 semanas de aquel día que Dios me daba la posibilidad de cumplir el sueño de mi vida. ¡Estoy tan feliz, agradecida y emocionada! No tengo palabras para expresar lo que siente mi corazón en este momento. Hoy puedo compartir con todos esta historia de deseo, lucha y amor. Todo por vos, mi bebé", había publicado Salazar junto a la foto de la ecografía.





Mi bebita hermosa cada dia creces mas. No puedo explicarte el amor que siento ahora y lo que sera el dia que te tenga en mis brazos. Mi dulce Matilda!!



Sin embargo, en la imagen podía leerse el nombre de la clínica de fertilidad de Miami a la que la modelo acudió y los datos de la mujer que es la madre subrogante.

Por este grave error, Salazar se vio forzada a sacar un comunicado que difundió en sus redes sociales para evitar que se difundan dichos datos.

"Hace unos meses subí a mi red social Instagram el primer video de la ecografía de mi bebe en camino, tal cual me fuera enviada. Procedí de esta manera, en el entendimiento de que este material fue chequeado previamente por quienes me lo enviaron", comienza el mensaje de la rubia, quien reconoce que "involuntariamente quedaron expuestos los datos personales de la subrogante" y se vio forzada a borrar el posteo "en menos de 24 horas."





Deseo comentarles lo siguiente...



"Teniendo en cuenta que he firmado un convenio de confidencialidad, que respeto y debo hacer respetar, les solicito a todos los medios que de ahora en adelante, se abstengan de mencionar el nombre, datos, fotos o cualquier referencia a esta persona", pidió la ex pareja de Martín Redrado.

Además, aprovechando el comunicado, Salazar aclaró que el reality show que mostrará los días previos y posteriores al parto, ya que, según aclaró, "el parto es una situación íntima".





El comunicado completo





"Hace unos meses subí a mi red social Instagram el primer video de la ecografía de mi bebe en camino, tal cual me fuera enviada. Procedí de esta manera, en el entendimiento de que este material fue chequeado previamente por quienes me lo enviaron. En consecuencia, involuntariamente quedaron expuestos los datos personales de la subrogante. Por lo tanto, retiré dicha información en menos de 24 hs. Teniendo en cuenta que he firmado un convenio de confidencialidad, que respeto y debo hacer respetar, les solicito a todos los medios que de ahora en adelante, se abstengan de mencionar el nombre, datos, fotos o cualquier referencia a esta persona. También por este medio les hago saber que ella no participará del real life, pues el momento del parto es una situación íntima.

Desde ya, quedo muy agradecida.

Luciana Salazar"