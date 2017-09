El "Episodio IX" de Star Wars ya tiene director, uno bien conocido por los fans: J.J. Abrams

El director estadounidense J.J. Abrams estará al frente de la nueva película "Star Wars: Episode IX" como director y guionista, anunció hoy la productora Lucasfilms.

Abrams, que ya había dirigido y coescrito el episodio VII, "Star Wars: The Force Awakens", de 2015, ahora también escribirá y dirigirá el último film de la saga creada por George Lucas.

"Con «The Force Awakens», J. J. hizo todo lo que podíamos haber esperado, y estoy muy entusiasmada que él esté de vuelta para cerrar su trilogía", dijo en un comunicado la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

La semana pasada, la productora había anunciado que el director estadounidense Colin Trevorrow dejaba el proyecto debido a la diferencia de "visiones".

Se espera que "Star Wars: Episode IX" se estrene en diciembre de 2019.

La película es la secuela de "Star Wars: The Last Jedi," dirigida por Rian Johnson, y completa la trilogía que comenzó con "Star Wars: The Force Awakens".