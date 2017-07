El emocionante mensaje de Cris Morena que hizo llorar a Lali Espósito en televisión

Lali Espósito estuvo de invitada en el programa de Matías Martin, "Línea de tiempo", y se le llenaron los ojos de lágrimas al ver una dedicatoria especial que le hizo Cris Morena.

"Pensarte me emociona, hablar de vos me produce una alegría, que se me llenan los ojos de lágrimas de alegría. Ver tu inspiración, sos fundante en todo lo que hacés. Sos graciosa, sos íntegra, grande, valiente. Vinimos como almas a este mundo juntas y estaremos siempre. Yo estoy para vos, vos estás para mí. Te quiero", le dijo la productora.

Al ver eso, a Lali se le llenaron los ojos de lágrimas. Antes de eso, había expresado un mismo mensaje sobre la conexión que tienen. "Yo nací cuando Cris empezó con Jugate conmigo. Estamos re conectadas, siempre lo pensé y lo pienso. Hay algo de un poder de hacer que no lo tiene todo el mundo. Vos podés ser muy bueno, podes interpretar un guion bien, pero hay algo en el proyecto propio y lo que sale de tu cabeza que yo lo puedo vivir hoy con mi música o con producir un show. Yo la vi años con el micrófono en la mano en el teatro, no paraba hasta que no salía todo perfecto", comentó la cantante.