El duro reclamo de Mirtha a Adrián Suar que contó la verdad sobre el spot de Susana y Tinelli

"Tarde o temprano te lo tenía que decir. Porque por WhatsApp no se entera nadie, querido. Y por aquí se entera todo el mundo", lo apuró Mirtha a Suar, quien al principio se quedó sin palabras.

"Yo cometí el error", admitió el directivo de Canal 13. "Y me di cuenta ese día. Yo pensé: 'La debería haber llamado a Mirtha. Te lo juro por mis hijos. Intuí la situación", explicó y se disculpó Adrián.

Entonces, el actor aprovechó la situación para contar todo sobre el "cruce" que tuvo con la diva. "Diez minutos después (de que pensó en que había cometido un error) me manda un WhatsApp Mirtha. '¿De quién fue la idea, Adriancito, del Día del amigo con Marcelo y Susana?'", reveló.

"No llegué a contestar y aparece un WhatsApp más o menos de 6 metros diciendo que 'el dolor que...'", continuó Suar. Entonces Mirtha lo interrumpió: "Además yo soy muy amiga de Susana. Muy amiga, casi de familia, de toda la vida. Entonces pensé que podría haber sido (su participación)".

Luego, el actor reconoció que la Chiqui le dijo "cosas un poco fuertes". "Me pidió que no la llame por un tiempo", detalló. Y ella, como para terminar el tema, aclaró: "No es una cuestión de vanidad, me produjo dolor. A esta altura de mi vida no quiero que no me nombren más. Pero me sentí ninguneada".

Pero hubo algo más. Sobre el final, Mirtha reveló que lloró y se le "llenaron los ojos de lágrimas" por esta cuestión. Y concluyó con un palito: "No gustó mucha esa publicidad".