La cantante irlandesa Sinéad O'Connor admitió en un video publicado en su página de Facebook que tiene pensamientos "suicidas" y batalla contra la depresión. "Cada día lucho, como otros millones y millones de personas, por mantenerme viva", dice la intérprete, de 50 años, que popularizó en los años 90 el tema del estadounidense Prince "Nothing Compares 2 U".

En un video de unos 12 minutos en el que aparece sentada al borde de una cama, la cantante lamenta entre lágrimas que está "completamente sola" viviendo "en un motel en Nueva Jersey", en Estados Unidos.

"La enfermedad mental es como las drogas, no le importa nada quién seas", añade O'Connor en Facebook.

"Sé que soy una de las millones de personas en el mundo que están exactamente igual que yo. Otros no tienen necesariamente los recursos que yo tengo, en el corazón o en el bolso", reflexiona la autora del tema "The Emperor's New Clothes".

En noviembre de 2015, la cantante publicó en Facebook una nota en la que anunciaba que había tomado una sobredosis.

La policía la localizó en aquella ocasión en un hotel de Dublín y la trasladó a un hospital, donde se recuperó tras recibir tratamiento médico.

"Las dos últimas noches han acabado conmigo (...) He tomado una sobredosis. No hay otra manera de conseguir respeto. No estoy en casa, estoy en un hotel, en algún lugar de Irlanda, bajo otro nombre", publicó la cantante hace dos años.

En mayo de 2016, O'Connor fue declarada en paradero desconocido y fue localizada de nuevo por la policía, en esa ocasión en la localidad de Wilmette, próxima a Chicago.

Medios estadounidenses informaron entonces de que la policía fue alertada por alguien de su entorno y estuvo tratando su desaparición como un caso de "posible suicidio". Durante sus más de tres décadas de carrera musical, Sinead O'Connor ha dejado muchos titulares y un puñado de buenas canciones, entre ellas su interpretación de Nothing compares 2 U, la canción de Prince, con la que alcanzó fama mundial en 1990. También es recordada, entre otra cosas, por romper en 1992 en una cadena de televisión estadounidense una fotografía del entonces papa Juan Pablo II y por ordenarse años después como sacerdote de la orden católica disidente de los tridentinos.