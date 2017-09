El descargo de Lali Espósito por la inesperada repercusión de sus declaraciones íntimas

Lali Espósito dialogó con la revista Viva y con sus declaraciones a la hora de hablar sus gustos y de cómo vive la vida, lo que generó mucho rebote en los medios y en las redes sociales.

"Soy una persona que disfruta y goza de los placeres. Total: me encanta morfar, me encanta coger, me encanta todo. Como me encanta lo placentero, cuando no me encuentro en ese lugar, me siento incómoda", dijo sin vueltas la actriz y cantante.

"Siempre me paré de una manera muy natural: nunca me impuse cómo quería que me vieran los demás. Soy muy verdadera en un mundo de plástico", agregó.

Sobre su situación sentimental, explicó: "Mi novio se dedica a otra cosa, por suerte. Nunca había experimentado la situación de que en una misma charla pudiéramos dejar de hablar de mí para hablar del trabajo del otro. Eso es espectacular".