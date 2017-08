"El caos siempre fue una herramienta de dominación"

A un mes de su presentación en Rosario, Natiruts ya había agotado localidades. Es que la banda de reggae de Brasilia liderada por Alexandre Carlo hace vibrar a miles de fans con su impronta carioca y descontracturada y sobre todo, con un perfil bajo hasta para hacer prensa. Desde ese costado introspectivo, Carlo dialogó con Escenario sobre el concepto de su nuevo álbum, "Indigo Cristal" y la realidad social que inspira sus canciones antes del gran concierto que darán mañana, a las 21, en La sala de las Artes (Suipacha y Güemes).

El grupo se formó cuando Carlo invitó a sus amigos del fútbol de la ciudad de Brasilia con el fin de comenzar una nueva banda en la capital de Brasil. Así fue que Luis Mauricio, Bruno Dourado, Izabella Rocha y Kiko Peres se sumaran a este proyecto. Su primer disco fue "Nativus", publicado en 1997, y el próximo fue "Povo Brasileiro", editado en 1999.

Hoy, la banda acaba de lanzar su séptimo material discográfico, "Indigo Cristal" con el que están realizando una gira por 9 países de América, que incluye ciudades como Montevideo, Buenos Aires, Rosario y Mar del Plata. "Nuestros shows en Argentina son una experiencia diferente y muy especial. Diferente, porque es raro tener ese reconocimiento afuera de Brasil, y especial por el respeto y cariño del público por nuestras canciones", destacó Carlo. El líder del grupo adelantó que el show será basado en el nuevo álbum pero que además, los fans escucharán todos los antiguos clásicos de la banda.

La composiciones de este nuevo álbum se inspiran "en los niños que son el futuro del planeta y en lo cotidiano". El nombre del disco "Indigo cristal" se refiere a los niños que poseen habilidades sobrenaturales como la telepatía y la intuición, además de ser superdotados, directos y rebeldes. En este sentido, Carlo reflexionó: "En realidad nosotros utilizamos apenas una pequeña parte de las capacidades del cerebro y de nuestra energía. De ahí, surge la denominación, sobrenatural. A partir del momento que intentamos cambiar nuestras propias vidas a través de nuestras acciones cotidianas programadas a favorecer la rutina, nos damos cuenta que la vida puede ser mucho más".

Sus 11 temas inéditos tratan de amor, temáticas sociales, y principalmente del optimismo para salir adelante en situación de caos. "El tamaño de la importancia de cualquier cosa es proporcional al respecto que vos tenés por eso. El caos siempre fue una herramienta de dominación, por lo que intenta hacer con que la energía mental y física de las personas cambie para un lado negativo. Nuestra pequeña contribución es crear un campo constructivo en la mente de las personas cuando escucha nuestras canciones".

Su nuevo videoclip "Sol do meu amanecer" protagonizado por Diogo Sales, de "Game of Thrones" y la Miss Brasil, Raissa Santana, ya es furor en la web con 4 millones de visitas. ¿Si planean cantar en español algún día? "Me gusta cómo suena la lengua española pero creo que lo diferencial de Natiruts justamente es el portugués", concluyó Carlo antes de su llegada a Rosario.