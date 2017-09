El actor que de un día para otro se convirtió en el chico del momento

El actor y músico Franco Masini, que ofrece recientemente una función teatral especial para chicos con capacidades diferentes de "Marco Polo", está sumergido en un presente de alta exposición mediática, tanto por sus roles protagónicos televisivos -donde se apresta a debutar en la ficción "Cuéntame cómo pasó"- y su carrera en cine como por su noviazgo con Candelaria Tinelli, en una situación que dice disfrutar aunque asume como pasajera.

En esta vorágine laboral, Masini presentó en el teatro Maipo una "función distendida" del musical "Marco Polo", dirigido por Carla Calabrese y que viene ofreciendo a la sala llena, destinado a chicos con capacidades diferentes. Se trata de una función sutilmente modificada para personas con dificultades sensoriales, espectro autista, trastornos de aprendizaje y otras necesidades especiales en la comunicación, quienes, de otra manera, no podrían disfrutar del teatro.

Esta adaptación incluye juego de luces y sonido, se evitan flashes, gritos y sonidos fuertes y se cuenta con un área de descanso que promueve una atmósfera tolerante en la sala en cuanto a cualquier alteración que pueda ocurrir pero mantiene la trama original inalterada.

"Fue una idea muy buena por parte de la producción que me puso muy contento, es la posibilidad de darles a estos chicos, que a veces no pueden ir al teatro, la posibilidad de que disfruten una función pensada especialmente para ellos", explicó Masini en una entrevista con Télam.

La obra narra en tono infantil el viaje del famoso explorador veneciano hacia Oriente y su amor con la hija del emperador Kublai Kan, lo cual le depara la conspiración del general Want Mo en su contra, el destierro y el consecuente refugio en un Templo Shaolin, donde aprende kung fu.

Más allá de esta función, con entradas a mitad de precio en otro gesto solidario, Masini también colabora con una escuela en Tucumán y apadrina a un chico con buenas condiciones para el dibujo, según dijo el actor. "Me gusta realizar actividades sociales. Hay cosas que están muy buenas y el arte tiene que servir para aportar algo, desde el lugar que se pueda", señaló Masini.

Respecto de la repercusión mediática de su figura por su noviazgo con la hija de Marcelo Tinelli y su ascendente carrera en cine y televisión, dice: "Es algo que disfruto, no me hago rollo, pero tiene que ver con el momento, es pasajero, lo que vale es el trabajo".

—Empezaste muy joven (en 2006, a los 13 en "Ricardo III"), ¿cómo ves tu evolución como actor?

—La verdad es que la voy remando paso a paso. Todavía me queda mucho para absorber y aprender. Estoy intentado disfrutar de cada momento y de cada personaje que me toca. De cada proyecto intento llevarme algo porque todo suma para tener más herramientas como actor.

—Pese a estar en una buena posición laboral, ¿seguís estudiando?

—Sí, teatro y canto. En esos espacios aprendo con profesores. La idea es nutrirme con todo lo que hago. Pero no pienso en dejar de estudiar. Creo que eso no hay que dejarlo de hacer nunca. Si se deja de actuar y de estudiar, el cuerpo se va alejando de uno. Es como con los instrumentos musicales, si se dejan cuesta volver.

—¿Te sentís actor o músico (tiene la banda "Té para tres")?

—Soy un actor que hace música (risas). Mi objetivo siempre es actuar, pero los actores nos podemos complementar con la música, tocando instrumentos o aprendiendo a cantar. Eso hace a un artista más completo.

—Con las cámaras arriba tuyo desde chico. Más de un millón de seguidores en Instagram y con tanto trabajo, ¿no te la creés un poco?

—(risas) Yo tengo la pasión por actuar, sea en el Maipo o en lugares menos conocidos. Mientras tenga esa pasión, esa felicidad, no voy a dejar de tomarme las cosas sin seriedad y con la constancia que se merecen. Además, me llevo bien con la exposición. Es lindo que te reconozcan por algún personaje que gustó y recibir el cariño por eso. Lo disfruto, pero sé que es algo pasajero y hay que tener en cuenta eso. Hay que estar preparado para cuando eso no suceda.

—¿Cómo ves el medio? ¿Hay trabajo?

—Hoy en día hay bastantes propuestas y plataformas. Hay lugares como para desarrollar varias cosas. Tanto lugares como productores y teles. Hoy estoy haciendo una ficción para la Televisión Pública Argentina ("Cuéntame cómo pasó"), y está bueno que esto vuelva a suceder en el canal estatal.