El actor Luciano Castro rompió el silencio tras la filtración de su polémico audio

El actor Luciano Castro hizo su descargo después de que se filtrara un polémico audio suyo en el que criticaba la comida que le daban en Pol-Ka, la productora para la que trabaja y en la que el año pasado grabó Los ricos no piden permiso, uno de los éxitos de la pantalla de El Trece.

"No, no me entendiste evidentemente. Comida no falta. Yo no puedo comer todos los mediodías zapallo hervido con pollo hervido porque no soy un enfermo, soy un deportista, que me pongo bonito en la telenovela ésta que hacemos nosotros", se lo escuchaba decir a Castro.