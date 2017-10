Dubies: "Logramos un tono relajado y mántrico"

Los Dubies estrenan nueva formación y nuevo disco. La banda rosarina de reggae, que ya suma 12 años de trayectoria, se presentará esta noche, desde las 20, en el Galpón de la Música (Estévez Boero 980), para mostrar "V", un EP de cinco canciones que hoy mismo será publicado de manera on line. En el disco participaron músicos de la orquesta La Porfiada, con arreglos de cuerda de Dardo Nardelli. El grupo, que ahora está integrado por Andrés Picech y Daniel Alejandro O'Connell (guitarras), Ignacio Spiaggi (bajo), Matías Calabresi (batería) y Sebastián Legresti (teclados), ya editó dos discos (en 2012 y 2015) y tocó en festivales internacionales de reggae en Europa. Hoy festejan su presente en un show con invitados y con entrada libre y gratuita.

"Para este disco nos desestructuramos bastante con respecto a cómo encaramos las grabaciones", dijo el guitarrista Andrés Picech sobre "V". "Cuando empezamos a grabar la pre-producción nos encontrábamos con largas zapadas, mucha improvisación, ritmos sencillos y muy dubs. Era muy diferente a lo que veníamos haciendo en los discos anteriores. Decidimos encarar la grabación por ese lado, tratando de capturar ese tono en vivo, relajado y mántrico. No podría decir qué estilo tiene el EP. Por suerte siempre aparece un elemento que nos despega la etiqueta", aseguró.

Picech agregó que "mucha gente" hizo su aporte para el álbum. "Pablo Comas, de Alucinaria, nos dio una gran mano con la producción de teclados y efectos. Dardo Nardelli, desde Santiago de Chile, escribió arreglos de cuerdas para que los músicos de la orquesta rosarina La Porfiada los interpreten", señaló.

El cambio no muerde. El show de esta noche no es sólo para presentar un nuevo material de estudio. También servirá para mostrar una nueva etapa y el presente de la banda, que redujo su formación a cinco integrantes. "Hoy somos cinco los que nos paramos en el escenario, cada vez más seguros de que el cambio no muerde y que evolucionar es mejor que reemplazar", explicó el guitarrista. También dijo que siempre buscan que sus presentaciones de discos sean con entrada gratuita. "Es una manera de mostrar lo que tenemos, pero de mostrar posta, o sea gratis. Además se suman a la fecha el DJ Mat Spiaggi y las DJs Mona con Navaja calentando la sala. Ant Marioni se va a encargar de las visuales y arriba del escenario nos van a acompañar Lolo Luciani y Tito Amante. La cita es temprano", anticipó.

Según Picech, en Rosario no existe una escena específica de reggae, y el género además ha cambiado en los últimos años. "Si bien hay nuevas bandas de reggae muy jóvenes que suenan muy bien, no creo que exista una escena concreta aquí en Rosario. Sí creo que es un género que atravesó la ciudad en su momento y dejó mucho, y cada vez dejará más, pero no porque exista una escena, sino porque es un ritmo madre, un ritmo raíz de varios géneros, de varias escenas", aclaró. "Ahora empezaron a verse en Argentina los primeros Dub Soundsystems, DJs de reggae detrás de bandejas con parlantes diseñados por ellos mismos, sistemas de sonido bien generosos en graves y apilados uno encima de otro. Esa es una imagen que habíamos visto mucho en documentales jamaiquinos o remeras del género, pero nadie lo había experimentado acá. Con la banda tuvimos la oportunidad de participar en el 2012 en algunos festivales en Europa donde presenciamos varios Soundsystems, y era difícil identificar un solo estilo ahí: había gente del punk, de la electrónica, del pop y mil géneros que uno puede incorrectamente juzgar por la pilcha. Todos estaban en comunión bailando dub, personas que tal vez después volvían en su auto escuchando rock. Hoy creo que vamos por ese camino con el tema de la escena reggae", opinó.

En los últimos años surgieron muchas bandas de reggae y estilos jamaiquinos en la Argentina. ¿Por qué el género que nació en los lejanos años 50 sigue conquistando público? "El reggae es un lindo ritmo, se lo disfruta mucho tocando y escuchando", respondió el guitarrista. "Dubies es una banda fan del género. Alucinamos con los clásicos al poner un vinilo y escuchar unos temas antes de ensayar, y también nos gustan las bandas nuevas que agarran el reggae, lo desarman y lo vuelven a arman a su modo. Eso es brillante", aseguró.