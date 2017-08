Hoy Dolores Fonzi aparece como una actriz de renombre. Así lo marcan su recorrido y los galardones que ha recibido en los últimos tiempos. Pero ella recuerda que sus inicios no fueron tal simples. En la presentación de la película "La cordillera" recordó que "cuando empecé tenía 17 años, no sabía actuar y la pasaba pésimo con mis capacidades porque no tenía herramientas".

En una nota transmitida en vivo a través del Facebook Live de La Capital la artista también aseguró que nunca sintió que "tenía que salir de demostrar que era buena actriz desde el ojo externo. Es una búsqueda personal que no termina nunca".

Sobre la película que protagoniza junto a figuras de la talla de Ricardo Darín, Erica Rivas y Gerardo Romano, dijo que "cuanto termina uno se queda pensando en qué puede pasar después".

E inmediatamente señaló que las películas del director Santiago Mitre "hacen que salgas del cine movilizado. Te enseñan o despiertan algo".

Embed También aseguró que la película "La patota", de la cual formó parte del elenco, fue "una bisagra en mi vida. No sólo por los premios, sino también porque me significó una demanda enorme como actriz. Fue una película que me dio mucho y la que le entregue todo. Aprendí muchísimo cuestiones de todo tipo con esta película".