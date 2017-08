"Despacito", el video más visto de la historia de YouTube con una sorprendente cifra

El hit musical "Despacito" sumó un nuevo récord: ahora fue confirmado como el video más visto de la historia de la red social YouTube: superó los 3.000 millones de vistas, superando el hito previo de "See you again", el tema de Wiz Khalifa y Charlie Puth para la banda sonora del film "Rápido y Furioso 7".

El tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee ya se había convertido en el más reproducido en las plataformas de streaming de la historia y en el tema en español más escuchado de todos los tiempos.

Además, "Despacito" se ubicó primero en los charts de Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia. Algo sumamente llamativo, ya que el tema fue estrenado en enero, hace tan solo siete meses. Es sin duda un éxito internacional y encabeza la lista Hot 100 de Billboard. En tanto, el video del popular remix que hizo Justin Bieber, tiene otras 464.000 vistas.

"Gracias por amar esta canción, gracias a mi hermano Daddy Yankee, a Justin Bieber y todos los involucrados. Y gracias por cantar en español conmigo", expresó Fonsi en un mensaje difundido a través de las redes.